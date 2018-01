CAMEROUN :: Bafoussam : 17 cas dâ€™agression par armes blanches :: CAMEROON

CAMEROUN :: Bafoussam : 17 cas d’agression par armes blanches :: CAMEROON C’est le nombre d’agression enregistré dans les nuits du 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2017à l’hôpital régional de Bafoussam.

Pendant des festivités marquant la fin d’année 2017 et le nouvel an 2018, les populations de la ville de Bafoussam n’ont pas pu s’abstenir face à certaines dérives. Des personnes victimes d’agression par armes blanche ont été enregistrées dans quelques centres hospitaliers. L’équipe permanente aux services des urgences de l’hôpital régional de Bafoussam n’était pas tout au repos jusqu’à hier mardi 2 janvier 2018 vers 9h, les cas d’agression et les patients victimes d’accident de la circulation étaient encore enregistrés.

Un peu plus tôt, le centre médicalisé d’arrondissement de Tyo, affiche un bilan négatif en rapport avec les festivités de la Sainte Sylvestre et de nouvel an selon les déclarations de Zéphyrin Tsualla Tchoffo, infirmier en service dans ce centre. A l’hôpital protestant de Bafoussam-Plateau, les vas-et viens du personnel en service dans ce centre ne nous ont pas permis d’accéder au rapport officiel dans ce sens. Cependant, selon une source interne dans ce centre, l’hôpital protestant de Bafoussam a enregistré quelques accidents pendant les fêtes.

« Pendant les nuits du 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018, nous avons enregistré au service des urgences de l’hôpital régional de Bafoussam environ 74 cas. Parmi ces cas, on dénombre 33 cas d’accident de la voie publique, 17 cas d’agressions par armes blanches. Les autres cas concernent des urgences médicales, gynécologiques et pédiatriques. Pour cette fois, nous n’avons pas enregistré les cas d’intoxications alimentaires.

Comparés aux journées du 24 et 25 décembre 2017, nous avons enregistré beaucoup d’accidents de la voie publique et beaucoup d’agression. Nous n’avons pas eu des agressions par armes à feu. Cette fois-ci, nous avons plus d’accidents et d’agressions par armes blanches », explique Saurelle Sikati, major aux services des urgences de l’hôpital régional de Bafoussam.

On note dans ces cas, des traumatismes post accidents de la voie publique, des cas d’urgences médicales non liées à la fête ont été enregistrés dans les services d’urgences de l’hôpital régional de Bafoussam comme le confirme Saurelle Sikati. Certains cas sont encore en soins intensifs dans ce centre. Parmi certains cas, le scanner est mis en contribution pour déterminer le degré du traumatisme subi par la victime. Toutefois, le service des urgences de cet hôpital n’a pas enregistré de morts.