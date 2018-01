Miss Cameroun 2018 : Caroline Nseke est la plus belle femme :: CAMEROON A 22 ans, l’étudiante en droit des affaires, native de la région du Littoral a été couronnée le 30 décembre dernier au terme de la finale nationale .

Caroline Aimée Nseke, 22 ans, remporte la 13ème édition du concours national de beauté Miss Cameroun. Elle a été élue dimanche dernier, la plus belle femme du Cameroun en 2018 au terme d’une élection ponctuée par les différents passages des prétendantes en tenues traditionnelles, en robes de soirée, en maillots de bain, autour du thème : « l’unité nationale au service de la paix et du développement ».

Déjà désignée Miss Cameroun en 2016 en Suisse, pays où elle réside, cette étudiante en droit des affaires, native de la région du Littoral, l’a emporté face à 11 concurrentes. Caroline Aimée Nseke, qui a déclaré placer son mandat sous le signe de la solidarité avec les déshérités, succède sur le podium à Michelle-Ange Minkata, la 4ème dauphine de l’édition 2017couronnée Miss, suite à la déchéance par le comité d’organisation de la Miss Julie Cheugeu, le 26 janvier dernier pour des raisons d’indiscipline.

Caroline Aimée Nseke, est titulaire d’un diplôme supérieur de commerce. Elle indique avoir pris une année sabbatique pour se consacrer à son mandat qui porte sur un projet de lutte contre la cécité, et aussi d’autres combats à travers son association baptisée Smile for life. Ainée d’une fratrie de quatre, elle a des visées humanitaires notamment, la construction d’un forage dans un village à 12 km d’Eseka.

Des buts, qu’elle compte atteindre aux côtés de ses cinq dauphines à savoir, Louise Essangui: Miss littoral et 5e dauphine Miss Cameroun 2018 ; Johanna Eyike: Miss Est et 4e dauphine ; Béatrice Doudou: 1e dauphine Sud-Ouest et 3e dauphine Miss Cameroun; Evina Victoire: Miss Centre et 2e dauphine ; Mercy Joyce Ashu Arrah: Miss Sud et 1ère dauphine.