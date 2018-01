CAMEROUN :: Jacques Fame Ndongo : Le chancelier des ordinateurs :: CAMEROON Le Minesup continue d’être sous les feux des projecteurs malgré le début de la distribution des machines promises par le chef de l’Etat aux étudiants.

Les étudiants se bousculent depuis le 26 décembre dernier à l’université de Yaoundé I et au campus de Yaoundé IISoa. En file, ils attendent enfin de toucher du doigt «la promesse du chef de l’Etat» faite en juillet 2016 par la voix du ministre de l’Enseignement supérieur (Minesup), Jacques Fame Ndongo. Un don sujet à moult tractations et délais de distribution. De septembre 2016 à janvier 2018, en passant par mars et novembre 2017. Entre rassurance et réassurance, le Minesup qui à propos de ces ordinateurs martelait «Le chef de l’Etat ne ment pas. Il dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit», a tenu à être présent lors de la réception de ces dons de Paul Biya, le 22 décembre dernier.

Sur le tarmac de l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen, il réceptionne le stock de l’avion-cargo de la compagnie Ethiopian Airlines. Il s’agit du premier lot d’ordinateurs constitués de 40 000 pièces. Une quantité similaire va rejoindre la capitale politique le 24 décembre, veille de Noël. La période est donc bien choisie pour l’arrivée «du cadeau du chef de l’Etat» aux étudiants régulièrement inscrits pour le compte des années académiques 2016-2017 et 2017-2018 dans les universités d’Etats et les Instituts privés d’enseignement supérieur (Ipes).

Quoique, la magie de Noël ne parvient pas à occulter des bémols. Tout d’abord la marque qui est inédite. Il s’agit de la Pb correspondant aux initiales du président de la République Paul Biya. Les caractéristiques de la machine en elle-même à savoir 32 Go de disque dur et 300 Mo de Ram interpellent une fois de plus les Camerounais et surtout les étudiants censés bénéficier du programme «E-National Higher Education Network».

Projet qui s’articule autour de deux axes: le don de 500 000 ordinateurs octroyés aux universitaires et la construction de neuf centres de développement du numérique universitaire dans chaque université d’Etat et à l’université inter-Etats Cameroun-Congo (site de Sangmelima) qui devait ouvrir ses portes à la rentrée académique 2017-2018. Au Minesup, on indique que le démarrage des travaux est imminent.

L’interconnexion entre les universités du pays visée par le programme semble être une chimère pour les bénéficiaires. La sortie de Roger Atsa Etoundi, en service au Minesup qui indique que 32 Go de la nouvelle technologie dont sont dotés ces ordinateurs équivaut à 500 Go dans l’ancienne technologie, n’arrange pas les choses. L’affirmation provoque d’ailleurs tout un mouvement sur les réseaux sociaux.

Au fur et à mesure que les 420 000 ordinateurs restants vont rejoindre le Cameroun, beaucoup d’encre et de salive vont certainement couler. Pour l’heure la distribution est concentrée dans les universités de Yaoundé «La distribution est progressive. La prochaine vague qui sera de 100 000 ordinateurs va être acheminée dans le grand Nord, à Maroua et Ngaoundéré», indique un responsable au Minesup. D’après le secrétaire à la communication du parti au pouvoir Rdpc, Jacques Fame Ndongo, la dernière vague des machines sera livrée en juin 2018.