Cameroun, Mairie de Bazou : un budget de 2018 trÃ¨s ambitieux ! :: CAMEROON

Cameroun, Mairie de Bazou : un budget de 2018 très ambitieux ! :: CAMEROON Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 147 642 176 Fcfa (Un milliard cent quarante-sept millions six cent quarante-deux mille cent soixante-seize).

Le présent budget a été adopté le 29 décembre 2017au terme d’un débat houleux de la session ordinaire du conseil municipal de cette Commune située dans le département du Ndé à l’Ouest du Cameroun, La salle des Actes de l’hôtel de ville a servi de cadre à la tenue de cette session portant vote du budget. C’était en présence des autorités administratives conduites par Monsieur Oumarou Haman Wabi, Préfet du Ndé.

Le chef de l’exécutif, Monsieur Yactchoua Tounoukeu Jérôme s’est dit réjoui de « la qualité des interventions qui ont prévalu » pendant les assises. Pour lui, la marque d’attention de l’organe délibérant augure de belles perspectives pour « l’avènement d’un Arrondissement prospère et fière » de ses institutions et de ceux qui les incarnent, a-t-il déclaré avec insistance à la presse avant de continuer : « L’an 2018 est une année de défis mais également d’espoir. Le budget que nous avons voté est un indicateur de performance qui nous oblige à redoubler d’ardeur au travail ». Il sait pertinemment que de l’implémentation de la vision qu’il entend insuffler pour l’année qui commence, dépendra le bien-être et le mieux-vivre de ses administrés.

Ratisser large pour des défis majeurs

L’année 2018 ne sera pas de tout repos pour le maire. Il aura même fort à faire. De ses projets prioritaires, solidairement avec l’ensemble des conseillers municipaux, il sera question de l’équipement de la gare routière, de la réhabilitation du réseau Aep de Bassoumdjang, du reboisement du département avec près de 7000 arbres plantés dans la réserve forestière de Katio par Balengou, de la construction des dos d’âne dans certaines localités de la Commune. Il s’agira également d’intensifier le réseau électrique et augmenter le patrimoine de la Commune en termes d’approvisionnement en eau potable. La lutte contre l’insalubrité, la délinquance fiscale, le désordre urbain, des marchés spontanés continuera, la résorption de la précarité dans

les écoles primaires poursuivra son cours. En fait, l’exécutif communal de Bazou entend ratisser large par une intervention dans différents domaines de la vie de sa municipalité.

Le Feicom à témoin

A cette projection de 2018, viendra se greffer l’acquisition de la flotte d’engins de travaux publics. Pour mémoire, du temps où Nana Paul Sandjo était maire, cette commune a sollicité du Feicom, un prêt de financement de l’acquisition d’une flotte d’engin de travaux publics. La demande était validée et l’expertise du Matgénie était requise. Une première partie des engins est à ce jour arrivée et est visible sur l’esplanade de l’hôtel de ville de Bazou. Seulement, problème : ces premières engins n’ont jamais été réceptionnés par l’exécutif municipal actuel. Et pour cause : une commission de l’exécutif communal qui a expertisé ces engins a émis un doute sur le rapport qualité/prix du matériel livré. D’où le blocage actuel qui a poussé le patron du département à sortir de ses gongs pour instruire le conseil municipal à tirer au clair avant le 15 janvier, cette affaire qui donne l’insomnie à tout le monde. Il s’agit de dire si l’on réceptionne ou pas cette première livraison et quelle serait la suite à donner au reste du matériel de la flotte.

Etat des lieux

En l’état actuel des choses, l’on est en droit de se poser la question de savoir de quelle flotte s’agit-il encore, quand l’esplanade de l’hôtel de ville est occupée par des engins de travaux publics, dont l’acquisition a été facilitée par le Feicom ? C’est ce qui convient d’appeler aujourd’hui, "affaire Commune de Bazou-Matgenie-Feicom". Pour l’heure, le clair-obscur persiste. Selon l’organe délibérant, porté par le président de la commission des infrastructures, le Matgenie, adjudicataire du projet de 385 millions de nos francs, n’a pas respecté les clauses du marché. La flotte immobilisée à l’esplanade de l’hôtel de ville n’est pas opérationnelle. Par conséquent, l’on est comme au point zéro et il faudra donner à la commune, des engins flambant neufs et non ceux d’un autre genre qui ont juste reçu une cure de jouvence. En termes de défis, voilà ce que le conseil devra relever en 2018. Le Préfet du Ndé y veillant personnellement, d’autant plus que le projet améliora substantiellement l’assiette fiscale de la commune.