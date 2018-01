Cameroun, Trajectoire : Ce trentenaire qui trÃ´ne dÃ©sormais Ã  la tÃªte de la famille Titafon Ndassa :: CAMEROON

Cameroun, Trajectoire : Ce trentenaire qui trône désormais à la tête de la famille Titafon Ndassa :: CAMEROON Ingénieur forestier rompu à la tâche, Nji Ndassa Njimoluh Aminou, 34 ans sonnés, aura la lourde mission de conduire la famille Titafon Ndassa de Maloum à Foumban, après avoir été désigné héritier principal, au lendemain du décès de son feu papa, Njifonfon Nji Ndassa Njimoluh Seidou, jusque-là premier Ministre au palais royal à Foumban

La grande faucheuse n’a pas fait de cadeau en cette année 2017 qui s’achève au royaume Bamoun. Le sultan, sa majesté Ibrahim Mbombo Njoya a vu disparaître des figures emblématiques de son royaume, des hommes de confiance sur qui il pouvait compter. Les grands notables de la cour sont passés de vie à trépas, et le couronnement aura été le décès de Njifonfon Nji Ndassa Njimoluh Seidou, celui qui officiait jusqu’à sa mort comme premier ministre du palais. C’est à lui que revenait en effet de prendre certaines grandes décisions pour l’administration du palais Bamoun. Sa mort aura ainsi crée un vide difficile à combler, et le sultan l’a d’ailleurs fait savoir au cours de ses obsèques à Foumban. Plus qu’un ami, Njifonfon Nji Ndassa Njimoluh Seidou était un homme de main fidèle de sa majesté Ibrahim Mbombo Njoya pendant près de quinze années de service comme premier ministre. Il marque des points aux yeux du sultan lorsqu’il décida délibérément de quitter les fonctions qu’il exerçait à l’ancienne BIAOC à Bafoussam pour se mettre entièrement au service du palais royal. Un geste digne d’un fils qui a à cœur d’apporter du sien pour le bien-être ou mieux, le développement de son village. Tout le monde, même les plus sceptiques, s’accordent à apprécier les marques de reconnaissances du sultan roi des Bamoun après la mort de ce serviteur avéré, lui qui s’est impliqué personnellement dans l’organisation de ses obsèques, du début jusqu’à la fin.

Njifonfon s’en est allé, vive Titafon Ndassa !

La mort de Njifonfon Nji Ndassa Njimoluh Seidou ouvre alors une nouvelle page dans cette famille qui, éplorée, devrait s’habituer au nouveau chef. Agé de 34 ans seulement, le nouveau chef de famille Titafon Ndassa Njimoluh Aminou, désigné par le sultan roi des Bamoun au cours d’un rituel de circonstance, présente un CV assez étoffé, partant de la vie scolaire, estudiantin et professionnel, bien qu’il soit novice dans la vie professionnel. Ingénieur forestier né le 16 Septembre 1984 à Foumban, Titafon Ndassa Njimoluh Aminou a plusieurs flèches à son arc. Il est titulaire d’un DIPET II, entendu Diplôme de Professeur des Enseignements Techniques en menuiserie ébénisterie, d’un Diplôme d’Ingénieur de conception en foresterie option Agroforesterie, équivalent du Master professionnel, d’un Diplôme d’ingénieur des eaux, forêts et chasses option Forêts et Agroforesterie… Tous ces Diplômes obtenus après son cycle scolaire secondaire qui a été sanctionné par l’obtention d’un Baccalauréat D au lycée de Foumban, l’actuel Lycée classique qui Njinka qui a la réputation d’avoir abrité en 1961, la très célèbre conférence de Foumban

Pour parfaire ses connaissances acquises sur les bancs et associer la théorie à la pratique, le jeune ingénieur forestier va opter pour des multiples stages professionnels qui l’amènent tour à tour à la délégation départementale des eaux et forêts du Noun où il a effectué un travail de recherche pendant 06 mois sur le thème : « contraintes et opportunités du sciage artisanal dans l’arrondissement de Malentouen, département du Noun et région de l’ouest», à Foumban Art Room où il effectuera plusieurs stages professionnels, puis un stage académique de (06) mois effectué au parc national de Nki à l’Est-Cameroun avec pour thème d’étude : «l’état des lieux du braconnage transfrontalier dans la région de l’Est Cameroun, cas du parc national de Nki et sa zone périphérique» ; Un stage académique au Parc national du Mbam et Nki avec pour thème d’étude «l’oxodontochorie et rôles disséminateur des éléphants dans le parc » ; un stage de trois mois au Parc national du Mbam et Nki avec pour thème d’étude «la chasse villageoise dans le Parc » ; Un stage monographique effectué dans l’arrondissement de Magba dans le département du Noun, entre autres.

Cependant, la vie associative du jeune leader ressort les qualités d’un homme sociable et associatif. Ancien Président de l’association des ressortissants des jeunes du quartier koukouet-maloum dans la ville de Foumban, Commissaires aux Comptes de l’association des élèves et étudiants du Noun à Dschang, Président de l’association des élèves et étudiants du Noun à Dschang, et plus tard Membres du conseil des sages de la même association ; Vice-président de l’association des élèves et étudiants du Noun à Bamenda, et puis Conseiller de l’association des élèves et étudiants du Noun dans la même ville, le nouveau chef de la grande famille Titafon Ndassa qui sera accompagné dans sa lourde mission par son adjoint, Nchare Njimoluh Abdoul, s’est refusé d’être l’analphabète du millénaire, car, Maitrise parfaitement l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, Publisher). Bref, un jeune-homme à la tête bien faite, très attendu sur le terrain de l’action