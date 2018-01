Cameroun: LES AUTO ECOLES DENONCENT ET INTERPELLENT: La lettre de la COMICODI adressÃ©e Ã  Monsieur le Ministre des Transports :: CAMEROON

Cameroun: LES AUTO ECOLES DENONCENT ET INTERPELLENT: La lettre de la COMICODI adressée à Monsieur le Ministre des Transports :: CAMEROON Demande de clarifications sur les accusations portés auprès du Premier ministre par les opérateurs d’Auto-école, concernant le détournements de plusieurs milliards sous le fallacieux prétexte de frais de permis de conduire

Monsieur le Ministre,

En vous renouvelant notre convivialité citoyenne, nous prenons la liberté, par devoir de probité et par souci d’équilibre, de solliciter des clarifications auprès de votre autorité ministérielle, relativement à l’affaire visée en objet, et portée de façon informelle à notre intelligence.

Des individus en connexion avec des réseaux mafieux et de hauts collaborateurs, auraient-il détourné plus de six milliards de Francs CFA, en prélevant 5000 FCFA par dossier de permis de conduire durant des années, depuis 2009 ?

Il s’agirait de frais qu’aucun texte règlementaire ou légal ne prévoit, et qui seraient versés dans le compte d’un obscur individu pour être ensuite partagés à de hauts responsables, des délégués départementaux jusqu’au sommet hiérarchique le plus élevé.

Cette affaire ne serait d’ailleurs pas la seule fraude constatée, puisqu’il nous revient également que les opérateurs d’auto-école se verraient imposés des listes automatiques en dehors de leurs élèves réels.

Dans l’attente de votre diligente et salutaire réaction, la Commission vous assure de sa haute considération, et saisi l’occasion pour vous adresser ses vœux de nouvel an./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel