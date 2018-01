CAMEROUN :: Un camion fou achÃ¨ve sa course dans une Ã©glise Ã  Douala :: CAMEROON

CAMEROUN :: Un camion fou achève sa course dans une église à Douala :: CAMEROON Le bilan fait état de blessés graves mais aucune perte en vie humaine.

On a frôlé la catastrophe cet après-midi à Douala plus précisément au lieu-dit rond-point CCC. Un camion semi-remorque dont le chauffeur aurait perdu le contrôle à foncé dans une église située à proximité de la route en emportant dans sa course folle un véhicule de tourisme et trois motos.

Heureusement pour les fidèles de cette église, elle était vide au moment de l’accident.

Une dame âgée d'une cinquantaine d'années a eu les deux jambes sectionnée par le camion fou et a été rapidement conduite à l'hôpital par les riverains du quartier qui ont tout de suite accouru.

Le chauffeur de la semi-remorque, longtemps resté coincé dans la cabine de son véhicule qui était enfouie dans le mur en béton de l'église a finalement pu être exfiltré après deux heures de manœuvres grâce à l'intervention prompte et méthodique des éléments des sapeurs-pompiers mais aussi en partie grâce au dynamisme du commissaire Assoa du 8è arrondissement qui est lui-même descendu sur le terrain en compagnie de son deuxième adjoint tous les deux ont assuré l'ordre et la discipline en ces lieux pour permettre aux sapeurs de travailler dans les meilleures conditions.

C'est ainsi qu'on ne déplorera pas de perte en vue humaine mais tout au moins quatre blessés dont deux graves.