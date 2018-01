Cameroun :: NÃ©potisme : Voici les 26 membres de la famille de Cavaye Yeguie Djibril qui travaillent Ã  lâ€™AssemblÃ©e nationale selon Boris Bertolt :: CAMEROON

Cameroun :: Népotisme : Voici les 26 membres de la famille de Cavaye Yeguie Djibril qui travaillent à l’Assemblée nationale selon Boris Bertolt :: CAMEROON De l’administration des Finances à la Sécurité en passant par l’administration générale, la famille du président de l’Assemblée nationale (Pan), l’universitaire, journaliste et activiste politique renseigne que le clan est fortement présent à travers fils, filles et belles-filles et gendres dont certains, détenteurs de faux diplômes imputés au Tchad.

1- Boukar Abdourahim dit Aziz, administrateur d’Assemblée, directeur du cabinet du Pan, et gendre de ce dernier (Licence) ;

2- Ali Bappa Yeguie, administrateur d’Assemblée chargé de Missions, fils du Pan (Bacc) ;

3- Marga Yeguie, contractuel d’Assemblée, fils du Pan (Bepc) adossé à un niveau de 2nde, et un faux bacc tchadien,

4- Oumarou Tikire Yeguie, contractuel d’Assemblée, fils du Pan, officier de police 2ème Grade (Bepc) ;

5- Youssoufa Yeguie, maréchal de-logis, fils du Pan,Cepe ajouté à un niveau de classe de 5ème ;

6- Aboubakar Boukar dit Massama, contractuel d’Assemblée, petit frère du Pan, (Cepe) plus un niveau de classe de 4ème, plus un faux Bacc tchadien

7- Hawa Garba Cavaye, contractuel d’Assemblée, nièce du Pan (Bacc) ;

8- Mme Fadimatou Bakari épse Oumarou Tikire, inspecteur du Trésor, belle-fille du Pan, (Bepc), faux Bacc tchadien ;

9- Mme Hawa Gogo Yeguie, fille du Pan, (Cepe), faux Bacc tchadien ;

10- Mme Maïmouna Yeguie épse Ibrahim, fille du Pan, (Cepe), faux Bacc tchadien ;

11- Mme Hadidja Bague Yeguie épse Boukar Abdourahim, fille du Pan ;

12- Yacouba Yeguie, fils du Pan, administrateur du Travail, sous-préfet de Mbe (Licence) ;

13- Abba Boukar Yani Yeguie, fils du Pan, auditeur de Justice, diplômé de l’Enam, (Maitrise) ;

14- Saïdou Yeguie, fils du Pan, contrôleur des Impôts, (Cepe), faux Bepc ;

15- Mme Fadimatou Yeguie épse Mahama Mahamat, fille du Pan, greffier, (Bepc) ;

16- Mme Hadidja Yeguie, fille du Pan (aucun diplôme reconnu) ;

17- Issa Yeguie, fils du Pan, inspecteur de Police, (Cepe) ;

18- Capitaine médecin Alhadji Djoubeirou Yeguie, fils du Pan, (Dr en Médecine) ;

19- Ibrahim Yeguie Djibril, fils du Pan, élève officier d’active à l’Emia ;

20- Mme Achi Yeguie, fille du Pan, (Cepe) ;

21- Hadidja Bah Yeguie épse Mamoudou Hachimi, fille du Pan, contrôleur des Impôts, (Cepe), niveau classe de 3ème, faux Bacc tchadien ;

22- Mairamou Yeguie, fille du Pan, officier de Police, (Cepe), faux Bacc tchadien ;

23- Mme Hadidja Bague Yeguie épse Boukar Abdourahim, fille du Pan, secrétaire d’administration, (Bepc), faux Bacc tchadien, diplômée de l’Enam 2017 ;

24- Hachimi Yeguie Djibril, fils du Pan, diplômé de l’Enam, Section Trésor, cycle B ;

25- Hannane Cavaye, Section Administration générale (cycle A de l’Enam) ;

26- Ramatou Tantine, Auditeur de Justice (Magistrature, Enam).