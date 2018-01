Cameroun - Douanes: Ce quÂ´il faut dÃ©sormais dÃ©clarer dans nos aÃ©roports :: CAMEROON

Cameroun - Douanes: Ce qu´il faut désormais déclarer dans nos aéroports :: CAMEROON Depuis le 1er janvier 2018, tout passager au départ et á l´arrivée des vols internationaux dans les aéroports du Cameroun doit remplir un formulaire type de déclaration de ses effets personnels et des bagages accompagnés. C´est ce qui ressort de la note signée le 26 décembre 2017 par le directeur général des douanes, Fongod Edwin Nuvaga.

Intitulé " Déclaration en Douanes", le formulaire qui est mis en service dans les brigades touristiques des aéroports internationaux de Yaoundé-Nsimalen et de Douala, reprend dans un premier volet des informations concernant le vol (numéro du vol, date d´arrivée et d´embarquement) et le voyageur (nom et prénom, profession, nationalité, date et lieu de naissance, adresse au Cameroun).

Ce formulaire comporte dans un second volet une liste de prohibitions, de restrictions et des franchises douanières applicables au voyageur aérien. Parmi les prohibitions, il ya les stupéfiants, les armes à feu, les poudres à canon, les explosifs, les contrefaçons et tout objet à caractère pornographique. S´agissant des restrictions,camer.be le formulaire parle des armes à chasse, des épées, des plantes et animaux vivants, des espèces animales et végétales sauvages protégées, etc..

Le tabac 500g, cigarettes 400g, cigares 125g et médicament dont le traitement ne dépasse pas 03 mois font partie du volet "Franchises". Le dernier volet dudit formulaire porte sur les produits commerciaux tels que Or, Argent, sur les marchandises excédant la franchise, sur les articles confiés par un tiers.

Désormais aussi, tout voyageur non -résident doit déclarer le montant de ses devises excédant un million (1.000.000) de francs CFA.

Enfin, la note du directeur des douanes indique que le voyageur est " tenu de déclarer "tous les articles achetés ou acquis à l´étranger. Toute fausse déclaration ou tout défaut de déclaration entraine des sanctions prévues par la réglementation prévue par la loi".