CAMEROUN :: CAN 2019 : engagement rÃ©affirmÃ© :: CAMEROON

CAMEROUN :: CAN 2019 : engagement réaffirmé :: CAMEROON Au même titre que d’autres aspects de la vie nationale, le sport était l’une des articulations du message du chef de l’Etat à la nation. A ce sujet, le discours présidentiel comportait deux volets. Dressant le bilan de l’année sportive qui vient de s’achever, Paul Biya s’est attardé sur les victoires retentissantes qui ont porté très haut l’étendard tricolore. D’abord, le cinquième sacre continental des Lions indomptables lors de la Coupe d’Afrique des nations de football 2017 au Gabon. Ensuite, la victoire obtenue à domicile par l’équipe nationale de volleyball féminin, championne d’Afrique de la discipline.

Autre motif de satisfaction : les lauriers remportés par des athlètes camerounais lors des compétitions internationales à l’instar des 8es Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire. Des victoires célébrées à leur juste valeur et qui appellent bien d’autres. A ce titre, d’autres conquêtes sportives se profilent à l’horizon, à l’instar de la CAN 2019. L’autre volet, plus prospectif de la communication présidentielle, concerne justement l’organisation de cette compétition. Pour ceux qui en doutaient encore, la solennité du propos est venue confirmer ce que l’on savait déjà : la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football se déroulera bel et bien au Cameroun.

C’est la deuxième fois, en l’espace de quelques mois, que le président de la République réaffirme solennellement la détermination de son pays à accueillir le plus grand événement sportif en Afrique. C’était déjà le cas en août 2017 lors de la réception au Palais de l’Unité des athlètes camerounais médaillés des récentes compétitions internationales. Après avoir salué les victoires engrangées et appelé à davantage d’efforts, Paul Biya avait déclaré au sujet de la prochaine compétition : « Le Cameroun sera prêt le jour dit».

Pour tous ceux qui connaissent le caractère réservé de l’homme, des sorties aussi récurrentes sur un même sujet n’ont rien de banal. Bien au contraire, elles traduisent la constance dans la mise en œuvre d’une orientation mûrement réfléchie. Loin d’être un vœu pieux, l’organisation de la CAN 2019 constitue un énorme défi à relever pour asseoir davantage la réputation d’un Cameroun débout, fier et qui gagne. Prévue dans 16 mois exactement, le rendez-vous avec l’Afrique sportive ici même au Cameroun est une échéance fixe qui n’autorise aucun report possible.

Les préparatifs sont d’autant plus urgents et contraignants que cette compétition est sans précédent. C’est en effet la première CAN regroupant 24 équipes participantes. Elle va se disputer sur sept stades dans cinq villes différentes. Quand on sait que la Coupe du monde Fifa comportait 24 équipes jusqu’en 1998, on mesure l’immensité des chantiers à engager et à parachever trois mois avant le coup d’envoi. En même temps qu’il représente une sorte d’assurance tous risques, le serment présidentiel n’est pas un chèque en blanc. C’est aussi une interpellation à l’endroit des personnes et institutions présentes dans les différentes commissions à pied d’œuvre. Pour être prêt à temps, il faut éviter à tout prix les risques liés au dépassement des délais prescrits.

Au-delà des stades, l’organisation de la CAN suppose des infrastructures de qualité : hôtels aux normes, routes urbaines et inter-urbaines, transport public de masse, transport aérien, télécommunications fluides, accès à l’eau et à l’électricité, espaces de loisirs, sécurité, etc. Alors que certains chantiers ont pris du retard, le comité local d’organisation gagnerait à donner plus de visibilité et de lisibilité aux actions menées ou projetées sur le terrain afin de mieux éclairer l’opinion publique.

A quelques jours de la première mission d’inspection de la Confédération africaine de football (CAF) pour évaluer l’état d’avancement de la réalisation des infrastructures, les différents maillons de la chaîne d’organisation devront plus convaincre par des actes que par des paroles. Pour que la promesse présidentielle s’accomplisse, elle doit être suivie et accompagnée au quotidien .