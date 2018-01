CAMEROUN :: L'ARTISTE LONGUE LONGUE DEMANDE PARDON A CHRISTIAN MONKAM (VidÃ©o) :: CAMEROON

CAMEROUN :: L'ARTISTE LONGUE LONGUE DEMANDE PARDON A CHRISTIAN MONKAM (Vidéo) :: CAMEROON Suite à des plaintes déposées à Douala au Cameroun et à Paris en France par Christian MONKAM producteur de l'artiste LONGUE LONGUE pour diffamation et propos injurieux à son encontre, Longue Longue ayant reconnu qu'il avait fait une erreur lors de ses fameux "connectez connectez vous" présente donc des excuses publiques à son ancien producteur lorsqu'il était en difficulté et souhaite que ce dernier le reproduise à nouveau.