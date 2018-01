CAMEROUN :: Six blessÃ©s graves dans une collision :: CAMEROON

CAMEROUN :: Six blessés graves dans une collision :: CAMEROON Au petit matin du vendredi 29 décembre 2017, une collision s’est produite entre un train marchandises transportant du carburant et un camion-benne de gravier. C’était sur le passage à niveau, sur la bretelle reliant Logbadjeck, chef-lieu de l’arrondissement de Dibamba et à quelques kilomètres d’Edéa, à la Nationale n°3.

L’accident a fait six blessés graves. Deux d’entre eux ont été transportés d’urgence au centre de santé de Logbadjeck pendant que les quatre autres ont été évacués vers l’hôpital régional annexe d’Edéa.

En termes de dégâts matériels, on enregistre le déraillement de sept wagons-citernes remplis de gasoil et de deux locomotives. Le choc les a éventrés et le carburant s’est déversé dans la nature, principalement dans le cours d’eau jouxtant le passage à niveau.

Et le préfet du département de la Sanaga-Maritime, Fritz Dikosso Seme, descendu sur les lieux, a été interpellé par les riverains sur cette pollution. Eux qui se servent de l’eau de cette rivière pour leur lessive, leur ménage, leur bain et la boivent même.

Dans l’immédiat, le préfet a donné trois instructions : d’abord la mise en place d’un cordon de sécurité pour éviter une éventuelle catastrophe comme celle de Nsam. Ensuite que le reste des wagons, non accidentés et transportant de l’essence, soient acheminés à la gare la plus proche du lieu de l’accident.

Et enfin, la collision étant survenue sur un passage à niveau, elle empêchait toute circulation et il fallait rétablir la mobilité des uns et des autres. Ce qui a été fait aux alentours de 16h30.