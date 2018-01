Cameroun: ETONDE ETONDE : parcours Ã©vocateur d'un self made Man :: CAMEROON

Cameroun: ETONDE ETONDE : parcours évocateur d'un self made Man :: CAMEROON ETONDE ETONDE JEAN PATRICE est né en 1979 dans la localité de Nkongsamba, d’origine modeste, d’un père instituteur, et d’une mère comptable qui a tout laissé pour l’éducation de ses enfants très nombreux dont celui-ci en est l’avant-dernier. Très tôt, son père descelle en lui un don des affaires, le seul mot qu’il prononce le plus c’est ‘’money’’ au point où il porta le surnom de Money, vivant dans une maison qui était comme le carrefour des cultures, ils sont souvent plus de quarante à y vivre à la fois, LEJEUNE comme l’appelle affectueusement tout le monde dans son entourage, son quartier et sa ville, est un enfant ayant une voix d’or et un visage angélique, apparemment timide et craintif, il est hyperactif, spontané, et on lui découvre même une intelligence trop avancée pour un enfant de son âge, aime écrire, aime lire , écouter la radio ‘’ Washington la voix d’Amérique’’. Mais derrière ce visage se cache un homme d’affaire né, il adore épargner et saisi l’opportunité à seulement trois ans de monter son premier commerce de bonbon ‘’alcoolisé’’ avec un seul paquet et pour principal marché sa propre maison, abritant plus d’une quarantaine d’adolescents, très vite le business prit une ampleur qu’il se retrouva obligé d’embaucher les habitants de la maison qui eux étaient dans des vrais écoles primaires ou secondaires et lui à la maternelle seulement. Il va inventer déjà un système de paye innovateur : à savoir l’employé gagne 50% des bénéfices enclenchés dans sa vente. À seulement 6 ans, il tient les finances de toute la maison en l’absence de son père, un enfant doué dans le management et les finances. Il est celui qui a la responsabilité de tenir les caisses de l’argent de poches de tous les enfants et d’en faire la distribution. Un trésorier qui fait l’unanimité au sein de tous. Mais ce leader né ne se contente pas de faire les affaires il est aussi organisateur des combats de karaté, il organise les tournois de football, il monte une petite armée composée des enfants de 8 à 13 ans alors qu’il en avait que neuf et leur nomme les ‘’Djanque’’ il s’inspira pour cela de la structure de l’armée camerounaise.

Lorsqu’il termine son collège, il est face à un dilemme : soit continuer directement ses études, faire carrière dans le football avec le club de Aigle de Nkongsamba, faire boxe thaï avec l’écurie kick-boxing de l’unité ou continuer le tennis et la boxe anglaise pour une société pétrolière de la place doualenne. Il décide de se consacrer entièrement un petit moment aux affaires le temps de voir plus claire dans ses choix et ceci marque le début de sa ‘’sucess story’’, il comment par monté une compagne de taxi dénommée Doultax, quelques mois plus tard il monte sa deuxième compagnie ES DREAM LIFE spécialisé dans l’approvisionnement des navires, dépannage électrique, plomberie, froid et climatisation pour les établissements bancaires et les prestations de services divers, il emploie plus de cinquante personnes en permanence. Dans son quartier Akwa à Douala, quartier chaud et centre des affaires il règne sur presque tous les petits commerces, car il est copropriétaire de presque toutes les activités, il relève les petits commerces au bord de la faillite et les accompagne dans un management rigoureux. Dans son quartier il est aussi préteur à gage activité non régulé au Cameroun qui ne manquera pas de lui causer des démêlés avec la police. Mais sans graves conséquences. Ce qui lui vaut des surnoms tel que : Esprit, Ghost, Cerveau, El Padrino.

Robuste orateur, capable de vous vendre de la poubelle et de vous prendre de l’or, il décide donc de devenir intermédiaire entre les grands distributeurs de la capitale économique et les producteurs mondiaux, ayant une parfaite maitrise du droit des affaires car, il poursuivit des cours de droit par correspondance, il accompagne ces derniers dans l’achat des bateaux de ciments, de riz, d’huile de toute sorte, de blé, dans la vente de la banane camerounaise, de l’or des pierres précieuses et du prestigieux poivre de Penja. Faut dire de lui que c’est un garçon discret et très pragmatique au moment de faire les affaires. En 2008 après les évènements de février, il est contraint de quitter le Cameroun, car il sera une cible du système. Il sera délesté de son empire et de toutes ses économies.

Pat ETONDE comme il aime se faire appeler est doté d’un moral d’acier avec des convictions fermes, un entrepreneur de génie, bourré d’un talent fou et d’une patience de super prédateur, ce départ pour l’Europe marque le début d’une nouvelle vie, comme toujours l’autodidacte se met au travail et sait que pour réussir dans un nouvel environnement il faut un temps d’adaptation et un minimum d’intégration qui demande d’apprivoiser son environnement, il apprend dont : le management, la ‘’compétitive intelligence’’, le commerce du luxe, la nanotechnologie de la communication, le médiation de guerre, la négociation, la cyber sécurité, la politique, et l’économie , durant quatre années de sa vie il ne fera que ça (Talent de grands autodidactes). C’est un monsieur très alaise avec l’informatique. Hyper cultivé il parle plusieurs langues : le japonais, l’espagnol, l’anglais, l’arabe, le portugais, le bamiliké, le douala, le fang, le bassa, le peul, le bakaka, le bamenda et le mboh. Il va travailler dur en Europe en moyenne 20 heures par jour pendant plus de cinq années de sa vie c’est un hardworker, un acharné du boulot bien fait. Il voyage beaucoup à travers le monde et se frotte à multiples cultures.

De tous les boulots qu’il fit, il a le plus aimé l’hôtellerie de luxe qu’il a fait durant deux années en gravissant tous les échelons : de bagagiste intérimaire, à conseiller de directeur des plus grands palaces du monde à Genève. Tour à tour il a fait de la plonge, aide cuisinier, service banquet au service, chef de rang, responsable banquet, room service, mini bar, service d’étage, assistant DRH, responsable des superviseurs, ce travail a été le sommet de sa formation par ce que il passait ses journées avec les grands de ce monde les rois, des présidents, des riches hommes d’affaires, des imminences grises, des hommes politiques, des prix Nobels , des hommes de cultures, et même de grands bandits à col blanc. Doué d’une écoute sélective, il écoute beaucoup ces hommes qui dirigent le monde, il est au cœur des secrets et apprends.

En 2012 il décide de se relancer dans les affaires et monte une entreprise de Consulting à Genève, elle est spécialisée dans la facilitation de la défense, la santé avec les groupes pharmaceutiques, l’agroalimentaire, le btp, l’énergie, les télécoms et l’ingénierie civile. Avec pour principaux client les entreprises de l’union européenne, il trouve des débouchés auprès des institutions du tiers monde Amérique latine, Asie, Moyen-Orient et L’Afrique. Il finira par connaitre de nouveau le succès. Il finit par avoir des contrats de consulting dans plusieurs pays africains, afin de les accompagner dans le management, apporter les affaires et lever des capitaux pour eux. Accompagner dans la gestion de leurs dettes extérieures. Milliardaire, jeune et discret, derrière ce visage d’enfant timide, disent ceux qui ont eu le privilège de le fréquenter se cache un tigre, un requin, un loup. Qui a un sens aigu des affaires, d’une honnêteté incomparable et d’une équité sans faille. La plus parts de ses contrats se scellent d’une poignée de main.

Après une révélation, il décide de reposer ses valises dans son pays le Cameroun pour participer à la construction de son pays. BTP, Immobilier, Mines, Santé, Education, Agriculture, Elevage, Defense, Télecom , Transport logistique, il est dans tout et touche à tout ceci dans le soucis de lever le niveau de vie de son pays. Personne n’y échappe, il accompagne, aide, facilite, promeut l’entreprenariat Camerounais à sa manière. L’Etat, le Parapublic, le Privé tous sont dans la liste de ses partenaires.

Il est le porteur du projet ‘’Eau pour tous horizon 2020’’, autosuffisance énergétique du Cameroun avec des financements de plusieurs centaines de milliards de dollars qu’il a pu lever auprès des fonds privées plus la construction des barrages dans tout le Cameroun et aussi des parcs photo-voltaïques dans l’Extrême-nord du Cameroun et même le Tchad il se retrouve dans des projet minier très important. Il est à la tête de plusieurs entreprises et copropriétaire de plusieurs autres dans le monde. Il est promoteur des projets immobiliers pharaoniques dans une ile de Douala, deux terrains de golf avec circuit professionnel, il pilote le projet ‘’Silicon MOUNTAIN’’ qui est la construction du plus grand incubateur africain dans la région de BUEA au sud-ouest du Cameroun, afin de permettre au jeune de capitaliser leur savoir-faire dans les nouvelles technologies, lui-même passionné de l’informatique et des nouvelles technologies.

ETONDE ETONDE est l’un des rare chrétien-musulman de par la complexité de sa famille sur leurs origines religieuses et il l’assume car, il fréquente les mosquées et les églises sans aucun conflit. En sportif pluridisciplinaire, il aime les arts martiaux et est un superbe pratiquant de MMA (Mixed Martial Arts), il fait beaucoup de tennis, le football, le volley, la natation, ne manque pas les évènements marathons et deux fois par jour passe en salle de sport. Aux regards de sa biographie il a tout d’un ‘’jetseteur ‘’ car aime les fêtes, mais ne bois pas d’alcool ni ne fume. Il est adepte d’une bonne hygiène de vie. Aime manger bio, les fruits de sa ferme la plupart de temps, aime passer le temps en famille, faire le tourisme au Cameroun, et sponsorise les œuvres caritatives dans l’anonymat total à coup de dizaines de millions par mois.

Aime l’économie libérale, l’entreprenariat, proche du lobbying des armes, il collectionne aussi les œuvre d’arts. Il disposerait de l’une des plus grosses collections privées d’Afrique. Et ne milite au sein d’aucun parti politique. Il est libre dans son jugement et dans ses avis souvent très critique vis-à-vis de la classe dirigeante qui trouve inerte, sans compétence et sans vision pour le développement du Cameroun.