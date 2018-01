Belgique: VÅ’UX DE BONNE ANNEE 2018 DU PRESIDENT ERIC NGUEMALEU :: BELGIUM

Belgique: VŒUX DE BONNE ANNEE 2018 DU PRESIDENT ERIC NGUEMALEU :: BELGIUM Chers Membres, Chers sympathisants, chers collaborateurs, chers amis, l'asbl Solidarité Universelle, à travers ma modeste personne, présente les vœux, les meilleurs, de santé, de prospérité, de réussite pour cette nouvelle année 2018.

Que 2018 puisse répondre aux attentes de chacun.

Dans un contexte mondial toujours plus difficile, nous nous sommes démené une fois encore afin d’apporter à notre public cible la contribution nécessaire en lien avec notre objet social. Cette mission a été rendue possible, comme par le passé par une franche collaboration avec d’autres institutions, la volonté et la disponibilité de nos bénévoles.

Un merci particulier à celles et ceux qui, sans faire du bruit nous apportent également conseils et soutiens.

Pour rappel, les activités directement liées à nos prérogatives demeurent l’éducation et la sensibilisation à la santé, le conseil, l’écoute, la cohabitation harmonieuse, l’information sur la législation et les activités permettant le brassage culturel.

Une fois encore, les IST et le VIH-SIDA ont été au cœur de nos préoccupations.

C’est dans ce sens que, La Plate-Forme Prévention Sida asbl, le Siréas/SidAids asbl, Action Solidaire Internationale et l'asbl Solidarité Universelle poursuivent la collaboration, en matière d'éducation, de sensibilisation et de prévention à la santé depuis bientôt une décennie.

A notre actif, plusieurs conférences, colloques et séminaires, réflexions, notamment sur le VIH et les IST.

Concernant le Projet Action Test (en dehors d'un cadre Hospitalier, offre un dépistage anonyme, gratuit, ainsi qu’un accompagnement personnalisé vers une prise en charge médicale, psychologique...) une convention a été signée par l'équipe de la Plate-forme, du Siréas/SidAids et celle de l’asbl Solidarité Universelle le 19 Avril 2017 à Bruxelles.

Malgré de nombreux progrès, la prévalence du VIH reste encore élevée; ce qui demande à tout un chacun de la prudence, et du contrôle.

Nous appelons une fois encore notre jeunesse à la prudence, d’éviter les risques d’un soir. Vous ne devez point avoir honte de procéder à des clarifications avant des rapports sexuels. Pour ceux et celles qui sont pressés, l’usage du préservatif reste de mise.

Le VIH n’étant pas l’unique danger, les Hépatites, l’Herpès, le Chlamydia, la Gonorrhée …sont aussi à surveiller de près.

Nous demandons encore à notre jeunesse de tourner le dos à la consommation exagérée de l’alcool. Pour remplir son devoir dans l’avenir, la locomotive qu’elle sera devrait avoir une santé de fer.

Nous prions encore celles et ceux qui nous lirons de prendre le temps, même une fois durant l’année de faire un bilan de santé. L’être humain étant comme un véhicule, le bilan permettra de parer aux pannes bénignes et de contrer les grosses pannes.

Concernant le Prix SOLIUNI 2017, le COMITE SOLIUNI a déjà élu l’heureux récipiendaire qui sera très prochainement connu du grand public.

Le 16 Décembre 2017, nous avons encore été primés lors des Oscars Cameroun Belguim. Nous disons tout simplement merci pour cet Oscar. Une reconnaissance, donne toujours une motivation supplémentaire.

Nous demandons à nos lecteurs d’observer une minute de silence à notre regrettée sœur et artiste Natasha Bizo décédée le 15 Octobre 2017 en France. Nous lui avions rendu visite pour la dernière fois, à Sens en Bourgogne le 26 Mars 2017. Nous devons garder d’elle sa détermination à toujours lutter, son courage de faire face à l’adversité. Même sérieusement rongée par plusieurs cancers, elle n’a jamais baissé les bras. AUREVOIR GRANDE SŒUR.

Nous profitons également de ces vœux de nouvelle année pour avoir une pensée à l’endroit des familles qui souffrent dans les zones perturbées de notre pays.

Nos pensées vont également à l’endroit des familles ayant perdu des êtres chers, ainsi qu’aux victimes de nos routes et de nos hôpitaux.

Nous interpellons les parties belligérantes dans la crise que traverse notre pays, principalement le Nord-Ouest et le Sud-Ouest à privilégier la voix du dialogue.

Nous informerons, comme d’habitude, le public au cours de l’année sur nos activités via notre blog soliuni.canalblog.com et sur les canaux habituels.

Merci d’avance pour toutes vos suggestions et critiques tout au long cette nouvelle année.

Bonne et heureuse année 2018.

Pour l’asbl Solidarité Universelle

Le Président

Eric Nguemaleu