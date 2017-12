Cameroun: Quand les mots vont en guerre contre les maux: ouvrir la porte de 2018 avec optimisme et dÃ©termination :: CAMEROON

Cameroun: Quand les mots vont en guerre contre les maux: ouvrir la porte de 2018 avec optimisme et détermination :: CAMEROON Voici 2017 qui tire sa révérence, sans tambour ni trompette. Une année qui n'a pas sans doute été comme les autres. Vivement que les vicissitudes, les événements, les joies et les peines, les aventures et les mésaventures, les prouesses et les échecs de l'année précédente puissent contribuer à nous redonner de l'espoir et de la détermination pour ouvrir en beauté la porte de 2018.

Vous avez été nombreux à prendre part à notre aventure littéraire articulée autour du recueil de nouvelles "La Porte de Minuit " publié Aux éditions l'Harmattan. Un nouveau son de cloche du fantastique qui emporte le lecteur dans les tréfonds d'un univers où de dimensions antagonistes s'entremêlent, s'allient, se mesallient et font usage de l'écriture pour exorciser les démons qui hantent notre société. Nous vous savons gré d'avoir rendu ces récits accessibles au grand public, nos lecteurs sans qui l'oeuvre littéraire resterait orphelin !

Nous remercions également les structures culturelles et les médias qui ont été nombreux à accompagner nos séances de dédicace et de lecture, sans oublier les critiques littéraires dont le discernement et l'analyse permettent de mieux appréhender une oeuvre littéraire. Tout ceci pour que les mots qui traduisent et façonnent nos réalités contribuent à assouvir nos maux, pour tout dire, à transformer notre société.

Ensemble ouvrons avec optimisme, détermination et abnégation la porte de 2018, les coeurs gonflés de joie, pour un monde meilleur.

Nous gardons une pensée profonde pour ceux à qui cette nouvelle année n'a malheureusement pas souri. Bonne année

Mbonbon ngouitsui, happy new year, frohes neues Jahr...