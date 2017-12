Cameroun: Les vÅ“ux des rÃ©dactions respectives de camer.be et de camer-sport.be :: CAMEROON

Cameroun: Les vœux des rédactions respectives de camer.be et de camer-sport.be :: CAMEROON Toute l’équipe de Camergroup Belgium (www.camer.be et www.camer-sport.be) vous souhaite une très bonne année 2018, pleine de projets, de réussite et, de belles surprises

Best wishes from the Camer Group team !

C'est avec un immense plaisir que nous entamons cette nouvelle année avec vous chers lecteurs, chers annonceurs, chers partenaires, vous avez été très nombreux à partager avec nous la perfection et nous vous en remercions.

Beaucoup de messages de soutien, de remerciements, de félicitations, preuve que notre travail est pertinent. Des critiques également certaines justifiées d’autres moins.

Camer.be ou camer-sport est une aventure...

Une aventure que nous vivons au quotidien en relatant du mieux possible l'actualité,le sport, les analyses, les commentaires, les nouvelles qui sont les vôtres, l’histoire qui est la nôtre, à toutes et à tous, avec ses réussites mais aussi ses défaites, avec ses atouts mais aussi, ses difficultés, avec ses joies,ses drames...

Nous avons également pris conscience de tout le travail qui reste à accomplir pour satisfaire le plus grand nombre d’entre vous.

2018 sera le point de départ l’évolution de nos deux sites internet

A venir en 2018 :

Un nouveau design ;

Une application mobile ;

Plus de contenus pratiques ;

De nouveaux services...

Plus de dépêches sportives...

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et d’entrain que nous abordons cette nouvelle année au cours de laquelle nous nous efforcerons, d’être toujours aussi réactifs à l’actualité, pertinents dans nos choix de contenus, clairs et justes dans nos exposés afin de vous proposer un service de qualité et ainsi coller à notre base line, « l'information claire et nette »

Plus que jamais, nous serons à vos côtés en 2018 pour poursuivre cette belle aventure..

Nous vous remercions de nous suivre avec attention et que cette nouvelle année vous soit bénéfique en tous points.

Bonne et heureuse année 2018