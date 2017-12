Cameroun: Commune de BangangtÃ©: 953 millions de francs Cfa pour lâ€™exercice 2018 :: CAMEROON

Cameroun: Commune de Bangangté: 953 millions de francs Cfa pour l’exercice 2018 :: CAMEROON Sous la présidence d’Oumarou Haman Wabi, préfet du Nde, les conseillers municipaux avec à leur tête l’exécutif municipal se sont retrouvés le 29 Décembre 2017 pour voter le budget communal de l’exercice 2018.

La Salle des Actes de l’Hôtel de ville de Bangangté a fait sa toilette des grands jours pour accueillir le dernier conseil municipal de l’année 2017. Placés sous la présidence effective de l’autorité administrative, les travaux commencent comme prévu à 14h par l’exécution de l’hymne national. Puis, le contrôle du quorum a suivi, 30 conseillers sont présents, 07 sont représentés par procuration et 04 sont absents. Le quorum étant largement atteint et dépassé, le Conseil pouvait se dérouler en toute quiétude au regard de la loi. C’est Madame le Maire, Célestine Courtes Kectha, qui prend la parole en premier et souhaite la bienvenue à Monsieur le Préfet du Ndé, Oumarou Haman Wabi, non sans évoquer sa disponibilité devenue légendaire et ses sages conseils qui impactent directement sur le développement local.

Comme des travailleurs infatigables

Elle a de même tenu des propos très courtois à l’endroit du Sous-préfet de Bangangté, Bamdja Djoh Aurelien, qui était déjà présent dans le même lieu en matinée lors de l’assisse du Comité Communal de l’Eau et l’Assainissement. L’autorité administrative a assisté pour cette occasion à son premier conseil municipal depuis sa nomination à la tête de l’Arrondissement de Bangangté. Madame le Maire a daigné avant toute chose de présenter ses conseillers au nouveau chef de terre comme des travailleurs infatigables qui proposent des solutions durables pour améliorer le cadre de vie de nos populations. Cette phase de politesse terminée, elle va présenter sur écran géant les projets réalisés au cours de l’année 2017 avec des chiffres et des images à l’appui. C’est ainsi qu’elle expose que 28 projets ont été réalisés sur fonds propres, 15 l’ont été grâce au Budget d’Investissement Public (BIP), 08 sur fonds de la coopération décentralisée et des partenaires. Elle a ensuite avant de proposer le projet de budget 2018, présenté quelques projets structurants tels que le chantier de l’hôtel de ville en cours, le démarrage de la construction du marché central en 2018, la Station de traitement de boue de vidange de Noumga chiffré à 465 millions de Fcfa dont les travaux sont en cours. L’acquisition de 10 camions benne stationnées au Commissariat de Sécurité Publique, 10 tracteurs et 02 pelles chargeuses. Le projet de budget présenté par la tête de l’exécutif pour l’exercice 2018 est équilibré en recettes et en dépenses à 953.000.000 Fcfa. Ce budget connaît une réduction par rapport à l’exercice précédent. Il faut noter que le PIA (Plan d’Investissement Annuel) pour l’exercice 2018 est adopté avec une assiette financière de 2.688.719.264 Fcfa.

Après cet exposé des actions et chiffres, le Maire a présenté aux autorités administratives et aux conseillers la présence d’une délégation Tchadienne de la Commune de Oumadjer conduite par le Maire Monsieur Abdelkerim Mahamat Abakar. Envoyés par l’Union Européenne, ils sont en voyage d’études avec pour mission d’apprendre les bonnes pratiques de développement communal qui ont permis à la Commune de Bangangté de remporter le premier prix Feicom en 2012 et d’être prise comme modèle à l’Aimf et dans le monde. La parole est donnée au chef de cette délégation de présenter sa Commune.

Des Maires du Tchad

On apprendra donc que la Commune de Oumadjer est peuplée de 101 000 habitants, 44 quartiers et 30 villages. Son Conseil municipal est composé de 13 hommes et 4 femmes dont 17 au total avant d’ajouter qu’au Tchad, tout le monde connaît Bangangté à travers son Maire. Lui, il connaît Bangangté avant de la voir. C’est au cours d’une mission à Bruxelles, siège de l’Union européenne d’où sa Commune y est allée pour chercher à savoir comment s’organiser pour monter des projets communaux et les réaliser. C’est ainsi que l’Union Européenne lui a recommandé la Commune de Bangangté qui est un modèle dans le montage et la gestion des projets communaux. Il est venu apprendre et non découvrir. Il a d’ailleurs prévenu qu’à son retour dans son pays, dans le cadre des rencontres de l’Association Nationale des Maires du Tchad, d’autres Maires des Communes du Tchad feront le déplacement pour Bangangté pour les motifs. Le Délégué Départemental de l’environnement a pris parole pour édifier l’assistance sur la notion d’impact environnemental dans le cadre des compétences transférées aux Communes.

C’est ici qu’intervient le travail en commission par les conseillers. Pendant deux heures, chaque Commission constituée de ses membres a travaillé sur le budget et d’autres recommandations à soumettre à l’exécutif. Toutes les commissions ont validé à l’unanimité le budget de l’exercice 2018 soumis. S’acheminant vers la fin de cette session ordinaire, le chef de centre des impôts a sur haute instruction du Préfet expliqué quelques nouveautés apparues dans la nouvelle loi des finances pour l’exercice 2018 : Dès cette année nouvelle, le timbre communal passe de 200 à 500 Fcfa.

L’histoire retiendra que vous avez été une Maire

En dernier orateur, le Préfet Oumarou Haman Wabi dira « Madame le Maire, je viens de présider un Conseil dynamique, si vivant qui continue de faire la fierté de notre département, de notre région, et de notre pays. Je ne vois pas d’éloges, l’histoire retiendra que vous avez été une Maire exceptionnelle à la tête de cette Commune. Je vous prescris de faire dégager les tas de sable et les fabriques de parpaings sur l’axe principal de la ville, ça salit la belle cité onusienne. Le projet Enerba manque deux mois pour sa clôture, secouez les partenaires du projet. Je vous avais dit que Bangangté doit briller la nuit comme le jour. Aidez-nous à régler le problème des motos taximen qui circulent en ville sans chasubles. Ils doivent accepter et obéir les conditions de circulation. Nous sommes déjà en 2018, il vous revient de vous montrer solidaire, plus solidaires qu’avant pour préserver les acquis. Pour ce qui est de la gestion d’eau, nous devons nous satisfaire dans certains groupements, il y a certains problèmes dû aux manques de nappes phréatiques, je prescris que les chefferies soient raccordées au réseau d’eau. Il n’y a pas de raison qu’on a l’eau au village et qu’il n’y en a pas à la chefferie… » C’est sur ces mots que la tutelle a mis un terme à cette session consacrée au vote du budget de l’exercice 2018.