Cameroun - VÅ“u 2018: "Paul Biya doit rÃ©guliÃ¨rement visiter le Cameroun profond Â» :: CAMEROON

Cameroun - Vœu 2018: "Paul Biya doit régulièrement visiter le Cameroun profond » :: CAMEROON Au pouvoir depuis 1982, le chef de l´Etat du Cameroun, Paul Biya ne va presque jamais en visite à l´intérieur de son pays. L´année 2017 qui s´achève demain n´a pas dérogé au triste constat. Pourtant, des occasions, nombreuses et urgentes auraient dû l´y contraindre, notamment l´accident ferroviaire d´Eseka, la situation sécuritaire dans les régions de l´Extrême-Nord, du Sud-ouest et du Nord-ouest du Cameroun, et bien d´autres encore.

Si l´on compare le nombre de visite du chef de l´Etat du Cameroun à l´étranger d´avec celui de ses visites à l´intérieur du Cameroun qu´il dirige depuis 35 ans qu´il est au pouvoir, il n´y a pas photo. C´est fort de ce triste constat qu´à la veille de son traditionnel message à la nation demain, 31 décembre 2017, quelques camerounais de l´étranger rencontrés dans l´espace Schengen ont émis le vœu de voir Paul Biya changer cette façon de faire qui les choque.

Or, la presse comme certaines sources crédibles, ont plusieurs fois annoncé la visite du Chef de l´Etat Paul Biya, tantôt dans l´Extrême-Nord, tantôt dans la région du Sud-Ouest Cameroun. Des voix se sont s'élevées chaque jour pour appeler le chef de l´Etat à aller à la rencontre de ses compatriotes dans ces régions camer.be où leur sécurité, ainsi que celle de leurs biens sont mises en péril. Pire, de nombreux morts d´hommes, civils comme militaires sont enregistrés.

Ni visite à Maroua…

En rapport avec la guerre contre la secte Boko Haram à l´extrême-Nord, nos confrères de L’Œil du Sahel du 6 septembre 2017 indiquaient que « Si la date de la visite présidentielle n’est pas encore arrêtée – certaines sources parlent du mois d’octobre 2017 -, elle est attendue en tout cas avant la fin de cette année ».Le mois d´octobre 2017 est passé et la fin de l´année, c´est demain.

Dieu seul sait quel immense espoir, une telle visite aurait suscité chez des compatriotes totalement désintégrés et de plus en plus, en proie à une crise alimentaire féroce, malgré les efforts conjugués du Gouvernement et de la communauté internationale. " Une visite du Président de la République qui "constituerait un symbole fort. La politique tient des symboles et nous sommes à plus de 2 000 morts dans la guerre contre le Boko Haram. Le symbole que nous attendons, c’est qu’il vienne ici, que le commandant en chef vienne nous réconforter. Et s’il vient, nous allons lui dire merci parce que sans lui, sans efforts de doter le Cameroun de cette armée qui fait aujourd’hui notre fierté, notre région baignerait dans le sang », indiquait un compatriote originaire du coin.

Malheureusement, depuis le déclenchement de la guerre dans cette région du Cameroun il y a déjà trois ans, Paul Biya n’est jamais allé en visite dans cette partie du pays. Sa dernière visite remonte à septembre 2012. Le journal gouvernemental Cameronn-Tribune indiquait alors que "le séjour présidentiel de 72h dans l’Extrême-Nord apparaît comme une illustration, une de plus, des liens forts entre Paul Biya et les populations de cette région qui se qualifie de « fille aînée du Renouveau ». "Le chef de l’Etat leur a dit toute sa sympathie et son affection tout leur demandant de persévérer dans « leur loyauté sans faille et leur soutien » indéfectible".

No visit in Buea or in Bamenda

L´on se serait attendu que Paul Biya se rattrape en 2017 en se rendant personnellement et illico presto dans l´une des régions anglophones du Cameroun camer.be où la tension sociale menace le vivre ensemble des camerounais et expose l´unité du Cameroun à des velléités sécessionnistes.

Le bihebdomadaire Repères du lundi 20 novembre 2017 a même "rapporté que le chef de l´Etat se rendrait à Bamenda ce décembre 2017 et que "les services de sécurité de la présidence de la République s’activent depuis plusieurs semaines déjà. Dans le coup, la garde présidentielle, la Division de la Sécurité Présidentielle (DSP) effectuent des missions avancées, en même temps que le Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) et bien évidemment la gendarmerie". Une fois de plus, c´était un nième fantasme de journaliste.

Au final, le chef de l´Etat a raté de bonnes, mais obligatoires occasions républicaines d´aller personnellement redonner espoir et réconfort á des compatriotes en situation de sécurité difficile. Jusqu´ici, il a, au contraire, choisi d´envoyer des émissaires, aux résultats peu probants, le représenter et a plutôt voyagé pour l´étranger, chaque fois que l´occasion lui a été donnée.

De l´accident ferroviaire d´Eseka, passons vite. Aucune visite sur le lieu du drame, mais une simple allusion dans son message de fin d´année 2016. Sans plus.

Dans l´ensemble, force est de constater, pour le déplorer que, Boko Haram ou pas, crise anglophone ou pas, le président Paul Biya n´aime pas aller à l´intérieur de son pays depuis qu´il est au pouvoir.

Puisque, même la ville de Douala, poumon économique de notre pays, ne bénéficie pas de l´attention du Président de la république Paul Biya en termes de visite, ne serait-ce que pour booster le moral des opérateurs économiques, téméraires face á la récession économique. En tout cas, "moins de 6 visites en 30 ans à Douala", relevait encore un confrère. Sa dernière visite date de novembre 2013 ; c´était á la faveur de la pose de la première pierre du 2ème pont sur le Wouri.

Après 22 ans de pouvoir, il foulera pour la première fois le sol de Bamenda en 2010. Voici 7 ans qu´il n´y est plus allé. De même qu´il faut remonter à mathusalem pour trouver la date de sa dernière visite dans les autres régions du Cameroun, Est, Centre, Sud et Adamaoua. Pourtant, ses voyages à l´étranger depuis 1982 sont sans fin.

L´année 2018 qui arrive s´annonce riche en élections au Cameroun. Sauf que si le chef de l´Etat n´a pas voyagé á l´intérieur du Cameroun ces dernières années, probablement que le Candidat Paul Biya quant à lui, descendra dans l´arène électorale pour solliciter le suffrage du peuple camerounais camer.be pour un nouveau mandat. Ce sera l´occasion de lui demander: Ca fait longtemps, monsieur le Président. Vous êtes où depuis non?