CAMEROUN :: Thierry Roland ENOM OTAM : PB Hev OU QUAND DE NOUVEAUX Ã‰QUIPEMENTS VONT VERS UN RELÃˆVEMENT TECHNOLOGIQUE ET UN NIVELLEMENT DES COMPÃ‰TENCES PAR LE HAUT :: CAMEROON

CAMEROUN :: Thierry Roland ENOM OTAM : PB Hev OU QUAND DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS VONT VERS UN RELÈVEMENT TECHNOLOGIQUE ET UN NIVELLEMENT DES COMPÉTENCES PAR LE La communication n’aime pas le bruit. Pourtant du bruit il y en a eu ces derniers jours autour de la bien curieuse équation 32 x = 500 x devenue quasi virale à dessein au point d’étouffer la pertinence d’une action singulièrement novatrice et bonifiante du Président PAUL BIYA. Nous n’allons pas ci-dessous être l’avocat des œuvres mathématiques élaborées par envie de dévoiement.

Mais il nous semble plus qu’utile de ramener l’attention des uns et des autres sur les atouts des instruments mis à la disposition des étudiants. Ceci surtout pour que ces derniers ne banalisent ce qu’ils ont reçu, qui peut être plutôt une planche de salut et/ou de succès pour les plus studieux et entreprenants d’entre eux. Voyez-vous les premiers ordinateurs n’avaient pas le 1000eme des performances de ceux-ci, pourtant quels apports ils ont fait à l’évolution du monde!!!

Notre lecture se fera au travers d’une matrice SWOT simplifiée ou réduite à l’occasion pour n’être long. (SWOT, Strengh=force, Weakness=faiblesse, Opportunity= opportunités, Treath=menaces).

Qu’est-ce qui aurait donc pu amener le cadre du Minesup à faire une telle déclaration?

« Cet ordinateur à disque Flash est une réelle plate-forme de travail, que l'Etat offre aux étudiants. Avec des performances 4 à 16 fois plus élevées que celles des ordinateurs à disque dur, que l'on peut donc appeler ancienne Technologie...Pour les données à stocker, les étudiants pourront s'offrir des disques dur externes. » .Car, Veiller à la prise en compte de l’évolution technologique dans ce domaine de l’art indique la nécessité d’un nivellement par le haut, entendez, l’appropriation voire l’arrimage à la nouvelle donne ergonomique dans ce domaine représentée par le support SSD. En effet, Voici les atouts connus et reconnus aux disques SSD, performances et conforts communément admis:

« Clairement, un SSD est le top en termes de réactivité et fluidité : il permet à votre PC d’être significativement plus rapide au quotidien qu’un disque dur. En plus, il est silencieux et économe en énergie ! ».

« Un SSD (ou plus), associé éventuellement à un ou plusieurs disques durs. Un SSD est beaucoup plus rapide qu’un disque dur, et sa présence dans un ordinateur s’en ressent clairement en usage quotidien par rapport à un disque dur »

Avec un SSD, on profite d’un fonctionnement bien plus réactif et fluide qu’avec un disque dur pour un PC possédant par ailleurs des caractéristiques semblables. Toute comparaison objective, en tant que poste de travail, cet ordinateur est aussi performant sinon plus performant qu'un ordinateur de 500 go.

Le PB Hev « coûte également le même prix, sinon est plus cher, car les ordinateurs SSD sont vendus 4 à 16 fois plus cher le Giga que les ordinateurs à disque dur ! (...)

Ce n'est pas une affaire de mémoire. Mais une affaire d'équivalence de plate-forme de travail !

Les ordinateurs SSD de 32 go correspondent ou dépasse ceux de 500 go disque dur en termes de plateforme de travail. Après les problèmes de stockage peuvent être réglé par un disque dur externe ou par un cloud.

Ce qui est important pour un ordi d'étudiants c'est la capacité de travail et la vitesse, et le type de logiciel que l'ordinateur peut gérer. Les ordinateurs à SSD gèrent 4 à 16 fois mieux les logiciels et progiciels avec une réponse et une activité accrue.

Ce qui fait de ces ordinateurs de meilleurs ordinateurs que les ordinateurs à disque dur. Si l'ordinateur a en plus 32 go de SSD, ça le rend à titre de comparaison aussi performant sinon mieux que celui à 500 Gigas en disque dur.

La question du stockage des données devient alors secondaire, car un disque dur externe gère ça, ou un cloud. Pour le cas des ordinateurs offerts par l'Etat, ils disposent chacun d'un Terra d'espace de stockage sur Cloud Microsoft. Ce qui les rend alors 100 fois plus intéressant que n'importe quel ordinateur de 500 go de disque dur. De plus, ils sont équipés de logiciel Microsoft authentique, avec sécurités et mises à jour. Les informaticiens savent ce que cela représente...

Bref, sur chacun de ces critères, ils sont de loin meilleurs que tout ordinateur de 500 go.

Après le procès sur l'expression du Cadre du Minesup qui donne l'impression qu'il parle du stockage, peut être juste un malentendu. Car si on parle performance, poste de travail, et utilité de l'espace de travail de 32 go SSD, c'est autant ou bien plus que le 500 go disque dur !(...)Allez donc vérifier sur les sites internet de Intel et de Microsoft, et faites-vous votre propre opinion.

Certes il n y a pas que la nostalgie qui nous ramène aux disques durs classiques. Jusqu’en ce moment il demeure de meilleure capacité de stockage autonome. Ceci demeure pour l’instant une conséquence des contraintes budgétaires induites ; En plus des dangers liés à l’environnement de vie de l’étudiant (agressions, accidents, intempéries).

Encre, salive. Il en faudra, c’est sûr pour épiloguer entre mauvaise foi, convictions politiciennes de tous ordres et vérités scientifiques et technologiques toujours évolutives. À la fin, pour le moment, l’initiative du président BIYA est plutôt porteuse d’espoir. Du moins déjà parce que personne n’a voulu évoquer la valeur ajoutée, et je ne dis pas « plus-value », que fera ce programme à notre environnement socio-économique. Bien qu’une simple présage, une prophétie que bien de jeune camerounais trouveront par eux-mêmes une voie vers plus de soleil dans leurs vies grâce à ces outils 3.0.

À bientôt au campus de l’université de la foi relative!!!

De toutes les façons, elle sera bien lointaine cette époque où l’internet, l’ordinateur public était juste au Hilton ou à iccnet. Une autre forme de démocratie mais cette fois-ci numérique.

Je vous aime.

Bonne année 2018 avec le cloud désormais comme allié de mémoire.