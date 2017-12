Cameroun, Dr Vincent SosthÃ¨ne Fouda "Lâ€™exclusion du prof Alain Patrice Nganang de la CommunautÃ© nationale est certainement la plus grande hÃ©rÃ©sie des 37 ans de rÃ¨gne du PrÃ©sident BIYA en matiÃ¨re de citoyennetÃ©..." :: CAMEROON

France (Mesigny) France (Mesigny) excamerounais

ZED2THREE



I have a hard time understanding the meaning of your writing.

little question anyway:

How many Cameroonian gendarmes and soldiers murdered in the southwest and northwest during this crackdown?

Apparently in this country, only the lives of gendarmes, military and police count. That of other Cameroonians has no value.

Families who have lost theirs coldly shot like wild boars by the men in uniform do not experience any suffering



J'ai bien du mal à comprendre le sens de tes écris.

petite question tout de même :

Combien de camerounais les gendarmes et militaires ont assassiné au sud-ouest et au nord-ouest pendant cette répression ?

Apparemment dans ce pays, seule la vie des gendarmes, militaires et policiers comptent. Celle des autres camerounais n'a aucune valeur.

Les familles qui ont perdu les leurs abattus froidement comme des sangliers par les hommes en tenue n'éprouvent donc aucune souffrance