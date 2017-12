CAMEROUN :: Vox Pop : Que pensez-vous de lâ€™expulsion Patrice Nganang vers les Etats-Unis? :: CAMEROON

CAMEROUN :: Vox Pop : Que pensez-vous de l’expulsion Patrice Nganang vers les Etats-Unis? :: CAMEROON Bergeline Domou, membre du Collectif pour la libération de Nganang : “ Expulsé sans lettre d’expulsion ”

Je me pose toujours la question en temps que Camerounaise. Pourquoi on a arrêté Patrice Nganang ? Pourquoi l’avoir pris de cette manière de Douala et l’amener à Yaoundé ? Les charges retenues contre lui se sont amenuisées au fur et à mesure. Il est difficile de dire pourquoi il a été arrêté. Le juge a décidé de l’arrêt des poursuites.

Nganang a été expulsé du Cameroun sans aucune lettre d’expulsion. C’est par force qu’on l’a amené à l’aéroport. Que tous ceux qui l’ont arrêté nous donnent maintenant les raisons.

Ernest Manfor, secteur privé : “ On n’avait pas besoin de le trainer en justice”

Patrice Nganang ne sera pas content parce qu’il a toutes ses racines ici au Cameroun. Il ne sera pas libre d’entrer au Cameroun à sa guise. L’essentiel était qu’il soit libre. On l’a fait c’est le plus important. Il va réagir à travers les réseaux sociaux sans doute dans les prochains jours. A mon humble avis, on aurait dû retirer son passeport camerounais le jour où on l’a vu avec deux passeports et le laisser partir tout simplement.

La double nationalité n’est pas reconnue par la loi camerounaise. Je pense qu’on n’avait pas besoin de le trainer en justice durant tout ce temps. En principe, Patrice Nganang devait retourner au Tpi le 19 janvier 2019. Qu’est ce qui peut expliquer ce retour précipité ? Je me demande s’il n’y a pas eu une pression extérieure sur le gouvernement ou la justice a estimé que ce procès n’avait pas de sens. Ce sont là quelques supputations qui m’animent. Ce procès est allé très vite.

Le Général Valsero, article musicien: “ La prison rehausse les hommes de valeurs ”

Cette décision du juge n’est pas plus drôle que celle d’aller le sortir d’un avion pour le mettre en prison. La décision de le libérer, d’abandonner les charges et de le mettre directement dans l’avion n’est pas plus stupide et plus débile que la décision qui était déjà d’aller le sortir de l’avion pour aller le mettre en prison.

C’est la preuve qu’on était face à une histoire qui manquait de cohérence. Manipulé et étiqueté par des gens qui n’avaient peut être pas l’intelligence nécessaire pour pouvoir mener ce genre d’opération. Ce que moi je peux retenir de ce procès c’est que la prison rehausse les hommes de valeurs. Il ne faut pas avoir peur de lutter et d’être prêt à souffrir pour ses valeurs.