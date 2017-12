FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: PRÃ‰SIDENT AMOT MÃ‰DAILLÃ‰: " ETOILE EUROPÃ‰ENNE DU DÃ‰VOUEMENT CIVIL ET MILITAIRE" A PARIS

FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: PRÉSIDENT AMOT MÉDAILLÉ: " ETOILE EUROPÉENNE DU DÉVOUEMENT CIVIL ET MILITAIRE" A PARIS L'événement très couru à Paris avait simplement lieu ce vendredi 29 décembre 2017 dans le 20 ème arrondissement de Paris en présence des autorités Malienne, le corps diplomatique de plusieurs pays Africains, la fille de Jacques Chirac, élus locaux venus du Mali et une forte délégation de Camerounais ayant effectuée le déplacement pour soutenir Martin MVODO (Amot), qui recevait la médaille de l'étoile Européenne du dévouement civil et militaire. Une distinction qui arrive après celle de Bruxelles, il y'a à peine 2 semaines de cela.

L'association MALI SINI qui organisait l'événement s'est appuyée sur le parcourt de l'homme depuis son pays natal et ses multiples réalisations, ainsi que sa contribution à l'action social et sportive auprès des jeunes Camerounais.

MALI SINI ayant pour but de contribuer à l'amélioration durable des conditions de vie des populations en créant un espace d'écoute et d'orientation. Suivre en images le déroulé et les temps forts de cette magnifique remise de médaille.