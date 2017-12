CAMEROUN :: FÃªtes : YaoundÃ© illuminÃ©e :: CAMEROON

CAMEROUN :: Fêtes : Yaoundé illuminée :: CAMEROON Tous les carrefours de la capitale politique sont parés aux couleurs de la fin d’année.

Yaoundé aux couleurs des fêtes de fin d’année. L’effectivité de cet embellissement est visible à certains grands carrefours. Poste centrale, Mvog-Mbi, Coron, Rond-point Bastos, Warda… cette année encore, la Communauté urbaine de Yaoundé (Cuy) a mis les petits plats dans les grands pour embellir la ville. Ainsi, ces points stratégiques ont été nettoyés et décorés. Désormais, sapins, arbres artificiels et guirlandes lumineuses ornent désormais ces ronds-points et les principales artères de la ville.

Même les jardins publics ne sont pas en reste. Au carrefour Meec dans l’arrondissement de Yaoundé VII par exemple, une atmosphère féerique a pris forme. Sur le lieu, ce sont des monuments, des plantes décoratives qu’on peut admirer. Au centre de chaque jardin, des chapiteaux lumineux ont déjà été installés. Même constat au niveau de la poste centrale. Ici, au centre des deux ronds-points, de ce grand carrefour, des grands travaux ont été effectués.

Des grands lampadaires ont déjà été installés en remplacement des anciens. Et une partie de la pelouse a été remplacée par des pavés. On peut voir des palmiers et sapins artificiels placés à certains espaces. Non loin de là, précisément sur le Boulevard du 20 mai, dès l’entrée, le message de souhait de bonne fête la CUY écrit en guirlandes lumineuses accueille le passant. Tandis que de long fils lumineux sont installés. Au grand bonheur des populations. « C’est dans la nuit que le spectacle est souvent intéressant. Tout le long du boulevard, est illuminé.

Des jeux de lumière qui laissent apparaître en alternance les couleurs du drapeau du Cameroun : vert, rouge, jaune, une véritable danse des lumières. Chaque année, je le vis comme un émerveillement. J’aimerais que cette période dure toute l’année juste pour voir la ville aussi lumineuse », indique Sylvie Edzoa. Debout devant l’immeuble de la poste centrale, c’est Panthéon Zanga qui affirme : « Il serait peut-être temps de montrer autre chose. Chaque année ce sont les mêmes ornements.

Même s’ils utilisent les mêmes matériaux, ils pourraient au moins changer leur disposition. Moi je pense que ça devient ennuyeux de voir ça tout le temps» .