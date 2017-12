Message Ã  la Nation : Paul Biya parle aux Camerounais dimanche :: CAMEROON

Message à la Nation : Paul Biya parle aux Camerounais dimanche :: CAMEROON La tradition sera une fois de plus respectée dimanche 31 décembre 2017 avec le message de fin d’année du président de la République la Nation. Grand moment de communion entre le chef de l’Etat et ses concitoyens, s’il en est, le discours de cette année 2017, sera particulièrement scruté. D’abord en raison du contexte socio-politique du Cameroun à l’heure actuelle.

Si notre pays a su faire face aux menaces de la secte terroriste Boko Haram dans la partie septentrionale et singulièrement dans la région de l’ExtrêmeNord, de même qu’il a su contenir les exactions des bandes armées venues de la République centrafricaine voisine, le Cameroun fait aujourd’hui face à un nouveau front. Celui né des menées sécessionnistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Tout est parti des revendications des syndicats d’enseignants et d’avocats de ces deux régions. Récriminations auxquelles le gouvernement, sur instructions du président de la République Paul Biya a apporté des réponses appropriées. Malgré cela, on a assisté à une escalade qui a entrainé l’assassinat de certains éléments des forces de défense et de sécurité. Face à ces visées sécessionnistes, le président Paul Biya s’était voulu clair, en s’adressant à ses compatriotes il y a un an : « … Le Cameroun est un pays plus que jamais debout. Un pays UN et INDIVISIBLE, fier de sa diversité culturelle et jaloux de sa liberté… ».

Le président de la République n’avait pas manqué d’annoncer la création d’une structure nationale chargée de proposer des solutions pour le maintien de la paix, la consolidation de l’unité nationale et le renforcement de la volonté, sans cesse manifestée par ses compatriotes, de vivre ensemble. Trois semaines plus tard, naquît la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM) dont les quinze premiers membres allaient être nommés quelques semaines plus tard.

Celle-ci, sous la conduite de l’ancien Premier ministre, Peter Mafany Musonge est désormais à pied d’œuvre. En s’adressant à ses compatriotes dimanche prochain, le président Paul Biya pourrait évoquer un certain nombre de défis qui interpellent notre pays. Ceux-ci sont à la fois socio-économiques, avec comme il l’a indiqué le 20 juin dernier dans la circulaire relative à la préparation du budget 2018, l’aboutissement des différents projets du Plan d’urgence triennal pour l’accélération de la croissance qu’il a prescrit au gouvernement en vue d’améliorer les conditions de vie des Camerounais.

Autre résultat attendu, la fin de certains grands chantiers lancés dans certaines régions du pays et pour lesquels il souhaite voir l’achèvement pour offrir plus d’opportunités à ses compatriotes. Mais 2018 se situe également à la veille de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2019), événement sportif majeur pour lequel le président de la République lui-même a pris l’engagement de veiller à sa tenue à date, au cours de la réception offerte aux sportifs camerounais le 10 août 2017 au Palais de l’Unité.

Mais comment ne pas souligner que l’intervention du président de la République cette année interviendra à la veille d’une année particulière, pour ne pas dire importante pour les Camerounais. Eux qui n’ont de cesse de souligner que 2018 est une année électorale. C’est donc dire que l’état de la nation que va brosser le président de la République dimanche est particulièrement attendu.