GUINÉE ÉQUATORIALE :: GuinÃ©e Equatoriale : Obiang Nguema a-t-il Ã©chappÃ© Ã  un coup d'Etat ? :: EQUATORIAL GUINEA

GUINE QUATORIALE :: Guinée Equatoriale : Obiang Nguema a-t-il échappé à un coup d'Etat ? :: EQUATORIAL GUINEA Des sources sécuritaires équato-guinéennes affirment avoir déjoué une tentative de putsch dans la nuit du 27 au 28 décembre. Il s’agirait d’un commando composé d‘Équato-Guinéens, de Tchadiens et de Camerounais qui ont aussitôt été arrêtés par les services de sécurité de la Guinée équatoriale.

Plusieurs médias africains révèlent que 31 mercenaires tchadiens et centrafricains bien armés auraient été interpellés au sud du Cameroun, alors qu’ils tentaient de franchir la frontière guinéenne de Kye-Ossi pour prêter main forte à leurs collègues afin de réaliser le coup d’Etat.

D’autres sources font savoir que le 27 décembre, des membres du Parti d’opposition Citoyens pour l’innovation (CI) du général Gabriel Nse Obiang auraient été arrêtés dans la localité d’Evinayong, quelques heures avant l’entrée des mercenaires en Guinée équatoriale. Mais, une arrestation qui n’a rien à voir avec la tentative de putsch, nuancent les sources sécuritaires.

Une enquête est en cours pour identifier les commanditaires de l’opération et déterminer les soutiens dont aurait bénéficié le commando

La COALITION CORED qui représente 19 partis politiques et associations en exil dénonce pour sa part le faux coup d'Etat monté contre le dictateur indéboulonnable et demande la libération de tous les prisonniers politiques et des personnes impliquées dans ce pseudo coup d'Etat monté de toute pièce pour montrer la puissance répressive de la dictature instaurée depuis 40 ans par le dictateur OBIANG NGUEMA MBASOGO

La dernière tentative de coup d’État mise en échec en Guinée équatoriale date de 2004 et avait été menée par le mercenaire britannique Simon Mann.