Can Total 2019 : La mission de la Caf au Cameroun du 11 au 23 janvier :: CAMEROON L’information a été publiée en fin de semaine dernière.

L’on attendait cette mission d’inspection de de la Caf depuis un moment au Cameroun. C’est officiel, elle sera au Cameroun du 11 au 23 janvier 2018 avec le cabinet Roland Berger, chargé de faire l’audit sur l’état d’avancement des préparatifs de la Can Total 2019 que le Cameroun organise.

La première mission avait échoué en raison du désistement du cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC) au mois de novembre dernier. Et depuis lors, il était question pour la Caf, à travers un appel d’offre, de désigner un nouveau cabinet d’audit. La Caf a officialisé, le 20 novembre 2017 le nom du cabinet d’audit retenu pour les missions d’inspection des infrastructures de la CAN 2019 au Cameroun.

« Au terme d’une procédure d’appels d’offre, le cabinet Roland Berger a été retenu pour conduire l’audit organisationnel et des infrastructures devant accueillir cette compétition », communiquait la Caf. Me Dieudonné Happi, le président du Comité de normalisation de la Fécafoot, donnait déjà des indications sur la période probable de cette mission, le 14 décembre dernier lors d’un point de presse à Yaoundé.

« La Caf nous a informés de ce que la visite d’inspection devrait avoir lieu au premier trimestre 2018 », déclarait-il. Mais, l’arrivée de cette mission ne semble pas ébranler les autorités camerounaises, confiantes de ce que le Cameroun tiendra le pari de l’organisation de cette foire du football africain.

« D’après le niveau d’avancement des travaux actuellement, ce que nous croyons savoir, c’est que même si cette visite avait lieu cette semaine, je pense que le Cameroun serait prêt. D’ailleurs, ce n’est pas un secret, je peux vous le livrer également, je l’ai dit à M. Ahmad Ahmad lors de la réunion d’organisation de la Can au Caire. Je lui avais dit que le Cameroun serait prêt à recevoir la visite de cette mission de la Caf au mois de novembre 2017. C’est bien parce que je savais que les travaux avançaient normalement, que logiquement, il ne devait y avoir aucun problème. Et la décision de venir plutôt au premier trimestre 2018 est une décision de la Caf », confiait Me Happi.

Dans tous les cas, cette mission de la Caf trouvera au niveau des infrastructures sportives, le site de Limbé quasiment prêt. Seuls les chantiers de construction des stades de Japoma, à Douala et du Stade Paul Biya, à Olembe ne seront pas terminés. Sur le site de Bafoussam, seul le stade de la compétition est prêt. Les terrains d’entraînement auront vus leurs travaux lancés. Mais, la Caf devra aussi visiter les infrastructures hôtelières, sanitaires et de transports.