CAMEROUN :: 32Go = 500 Go : Le Pr Roger Atsa Etoundi du Minesup tournÃ© en dÃ©rision sur les rÃ©seaux sociaux :: CAMEROON

CAMEROUN :: 32Go Alors que la polémique autour des caractéristiques des ordinateurs promis par le président camerounais Paul Biya ne retombe pas, un responsable du ministère camerounais de l’Enseignement supérieur (Minesup) est monté au créneau sur les antennes de la télévision nationale (Crtv), pour tenter de justifier la robustesse des ordinateurs en question, malgré leur petite taille et leurs 32 Go de mémoire interne.

DM pour passer vos commandes.

Stock limité!



LE CAMEROUN CHANGE DÉJÀ 🇨🇲 pic.twitter.com/fZjXylz379 — ςΛΜΞΓ νιβΕ| 🇨🇲 (@Mister_Kriss) 28 décembre 2017

« Les étudiants qui auront ces ordinateurs peuvent avoir Internet via Bluetooth, via le wifi ou encore par connexion filaire. Ces ordinateurs sont dotés de disques SSD qui sont ultra rapides. Ce sont les disques SSD de 32 gigas. Initialement, quand on va voir ça, on va dire que 32 gigas c’est petit. Mais, avec cette technologie, 32 gigas, ça fait 500 gigas dans l’ancienne technologie… », explique le Pr Roger Atsa Etoundi, Directeur des Systèmes d’information au Minesup sur la Crtv.

Démonstration scientifique par gradation symétrique descendante, seuls quelques initiés ont pu capter le message du prof. 🙂 #32GigaIsTheNew500Giga#PBhev pic.twitter.com/UGWN8ybNCK — Joseph ABENA (@JosephABENA) 27 décembre 2017

Il n’en fallait pas plus pour susciter l’ire générale des internautes, notamment sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, mais davantage WhatsApp, où la vidéo de l’interview de Roger Atsa Etoundi a été largement partagée. Dans la plupart des cas, les internautes se moquaient de l’explication de l’expert.

« ‘‘32 giga ça fait 500 dans l’ancienne technologie’’, Ma tête chauffe depuis. Je ne comprends pas encore l’affaire ci » ; « Quand un grand de chez nous affirme que 32 Go SSD = 500 Go HDD !!! Je suis overdepassate… Pardon, si demain je dis que 8Go SSD = 16 Go HDD, pardon, ne venez pas me chercher dèh ! », lance un internaute.

“32 giga ça fait 500 giga dans l’ancienne technologie “ dixit Roger Etoundi Atsa pic.twitter.com/Fk1UCZAIDC — Tchakounte Kemayou (@matango_club) 28 décembre 2017

La fiction est aussi utilisée : « Conversation entre une adolescente et son petit ami : – Bébé, je ne suis pas contente. – Pourquoi bébé ? – Cette année tu m’as donné uniquement 32 000 F.Cfa pour les fêtes de fin d’années. – Et c’est quoi le problème bébé ? – Le problème c’est que l’an dernier tu m’as donné 50 000 F.Cfa. – En vérité en vérité je te le dis, 32 000 F.Cfa dans l’ancienne technologie te reviens à 50 000 F.Cfa dans la nouvelle technologie », ironise un autre mobinaute.

D’autres poussent même le bouchon un peu plus loin, en faisant des comparaisons avec des combinaisons alimentaires : « Je tchop le boboloh avec l’huile rouge tu te mets à rire ? Tu ne sais pas que dans la nouvelle technologie c’est le chawarma ? », lance un autre internaute.

Un peu plus tard dans la journée, une autre vidéo d’un des ordinateurs PBHev avec un écran clignotant était partagée, seulement quelques heures après sa réception. Là encore, les internautes se sont donné à cœur joie à des commentaires hystériques.