LIBÉRIA :: L'ex-footballeur George Weah Ã©lu PrÃ©sident du Liberia

LIBRIA :: L'ex-footballeur George Weah élu Président du Liberia L'ancien footballeur George Weah a remporté l'élection présidentielle libérienne, battant le vice-président Joseph Boakai au second tour avec 61,5% des voix. L'annonce faite le 28 décembre par le président de la commission électorale du pays, Jerome Korkoyah, signifie que George Weah succédera à Ellen Johnson Sirleaf comme Président du Liberia le mois prochain, au cours de ce qui sera la première transition démocratique du pays depuis 1944.

Elle suit deux guerres civiles dévastatrices. Selon la commission, George Weah a obtenu 61,5% des voix, sur la base de 98,1% des suffrages exprimés.

George Weah avait dominé le premier tour de scrutin en octobre avec 38,4% des votes, mais n'avait pas réussi à glaner les 50% nécessaires pour éviter un second tour. Joseph Boakai était arrivé deuxième avec 28,8%. George Weah, 51 ans, est le seul Africain à être devenu joueur mondial de l'année de la Fifa ou à avoir remporté le très convoité Ballon d'Or du meilleur joueur d'Europe. Il a joué pour le Paris Saint-Germain et l'AC Milan dans les années 1990 avant de déménager en Angleterre tard dans sa carrière pour des séjours à Chelsea et à Manchester City.

Le bureau de Mme Sirleaf a indiqué qu'il avait mis en place une équipe « pour la gestion correcte et le transfert ordonné du pouvoir exécutif d'un président démocratiquement élu à un autre », ajoutant qu'il comprenait plusieurs ministres

. Environ 250 000 personnes sont mortes au cours de deux guerres civiles consécutives au Liberia entre 1989 et 2003, et l'instabilité politique a empêché toute prise de pouvoir démocratique depuis 1944. Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a salué la « conduite pacifique » du scrutin, louant « le gouvernement, les partis politiques et le peuple libérien pour ce scrutin ordonné ».