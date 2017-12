Cameroun, VeillÃ©e dâ€™arme Ã©lectorale dans les Hauts-plateaux : Banka promet un vote Ã  100% en faveur des candidats du Rdpc :: CAMEROON

Cameroun, Veillée d’arme électorale dans les Hauts-plateaux : Banka promet un vote à 100% en faveur des candidats du Rdpc :: CAMEROON Engagement réitéré le weekend dernier à la faveur de la conférence conjointe des sous-sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC de Banka. L’élite locale fortement représentée a bénéficié des conseils du préfet des Hauts-plateaux, invité de marque à cet évènement, allant dans le sens de la préservation de la paix au Cameroun.

Le RDPC se porte bien à Banka. C’est le moins que l’on puisse dire, au détour de l’expédition de Samedi dernier, 23 Décembre 2017 à Banka-Baham. C’était à la faveur de la conférence conjointe des sous-sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC. Les membres des bureaux des différentes organes du parti et autres comités de base s’étaient ainsi retrouvés dans la salle du foyer de Banka, pour évaluer la situation du parti des flammes ardentes dans la localité, à la veille de l’année 2018, année connue comme année électorale au Cameroun. L’objectif première de cette rencontre étant alors de sensibiliser les populations afin qu’elles ne se laissent emporter par le son contraire qui pourrait venir de toute part, surtout lorsqu’on sait pertinemment les velléités politiques ces dernières années sur le terrain dans l’ensemble du département des Hauts plateaux où il devient parfois difficile de connaitre avec certitude la position de certains citoyens, qui brilleraient par une hypocrisie caractérisée, en se livrant à un jeu trouble, celui de se montrer en journée comme militants engagé et de la première heure du RDPC, pour aller militer ailleurs une fois la nuit tombée. La classe politique de Banka voudrait se rassurer que cette attitude malveillante n’est pas encore arrivée chez elle. A l’ouverture de ces assises en présence du préfet du département des Hauts plateaux, invité de marque convié à la cérémonie, le chef du village Banka, par ailleurs conseiller municipal de la Commune de Baham, Té WABO Souop Kountchou, a tenu à dire clairement la position qui est la leur, avant d’inviter les siens à un vote massif en faveur des candidats du RDPC le moment venu. Une invite qui cadre avec le thème des assises à savoir : « Tous unis derrière les candidats du RDPC pour la victoire aux élections à venir », lequel thème a été exposé par l’un des militants, le nommé FOTSO Tchuenkam Victor, délégué aux conflits des sections RDPC dans les Hauts-plateaux

Réactualiser le sommier politique

De l’exposé de Victor Tchuenkam, il ressort une constante selon laquelle, l’union qui conduit à la victoire passe par un certain nombre d’éléments, qu’il a bien voulu présenter à la hiérarchie. Selon lui, il est impératif de réactualiser le sommier politique, laisser la base choisir ses candidats, éviter d’importer au maximum les candidats, privilégier les militants résidant effectivement dans leurs bases et ayant milité pendant longtemps. Exposé salué et apprécié par l’honorable Dr Fotso Fostine, député des Hauts-plateaux à l’Assemblée nationale, native Banka et clé de voute de cette rencontre à Banka, elle qui aura mis tous les moyens en jeu pour le succès éclatant de la rencontre. Pour elle, l’heure n’est plus aux discours. Il faut passer très vite à l’action pour éviter toutes surprises désagréables. Mais ce que l’on retient particulièrement de ses propos, c’est que malgré les velléités politiques assorties des tripatouillages qui ont souvent cours sur le terrain pendant les consultations électorales dans le département des Hauts plateaux, le RDPC n’a jamais perdu une élection à Banka. Motif réel de satisfaction pour l’élue du peuple qui compte mettre davantage du sien pour les victoires prochaines de son parti.

Pourtant annoncé à cette rencontre, le roi des Baham brillera par son absence. Une absence justifiée par l’Honorable Fotso Fostine qui a tenu à lever l’équivoque sur la question. Il se trouve selon ses

dires que le monarque n’a pas pu effectuer le déplacement de Banka à cause du mariage de l’une de ses filles qui avait lieu le même jour et au même moment. Une clarification suffisante pour dissiper le malentendu quant on sait l’actualité dans ce département avec la fameuse donation des salles de classes dans un établissement à Baham à la population par l’une de ses épouses dont la cérémonie aurait été interdite par le chef. Ce qui aurait valu une caricature pas très honorable de sa personnalité par certains organes de presse qui l’ont même taxé de militant d’un autre bord politique, sans comprendre dans le fond, les mobiles réelles de cette attitude du monarque vis-à-vis de son épouse « rebelle ».

Kamdem didier et sa logique du recadrage !

Outre le préfet Bilounougou Félix, invité de marque venu avec tout un gratin administratif, le président de la section RDPC Hauts plateaux centre, Kamdem Didier, était également convié. Ce qui est tout à normal dans la mesure où, en tant que patron du parti, il se doit d’avoir un regard global sur son fonctionnement dans le département. Mais sauf qu’il ne se lassera point de ses observations sans fondement, qui blessent à un certain niveau les sensibilités. Dans ces observations, le patriarche est allé jusqu’à inviter la députée à habiller les femmes de « flamme d’amour, de paix et de justice » dont elle en est la promotrice, en tenue du RDPC afin de permettre selon lui, de savoir qui est qui réellement. Ce qu’il a semblé ignorer c’est que cette association qui se veut apolitique embrasse les femmes du département venant de tout bord politique, sans discrimination aucune. La preuve, la première vice-présidente de cette association est cadre du Sdf dans le département des Hauts plateaux. Dire qu’il faut habiller ces femmes aux couleurs du RDPC serait très mal pensé. Une incongruité que l’honorable Fotso Fostine n’a d’ailleurs pas laissé passer. Le recadreur recadré !

Un repas sera offert à la fin des travaux à sa résidence par l’Honorable Fotso Fostine, une vraie communion entre elle et ses invités parmi lesquels, l’honorable Fongang Bernard son suppléant et son épouse Michelle Fongang venus de Batié pour la circonstance, ainsi que les populations sorties en grand nombre

Hon. Dr. Fotso Fostine ; Députée des Hauts Plateaux à l’Assemblée Nationale

« Paul Biya est notre candidat pour les élections 2018 »

C’est indispensable dans cette sous-section, d’être tous unis derrière le candidat Paul Biya, le candidat de la paix, le candidat de l’union, le candidat de l’amour. Voyez-vous ici à Banka nous avons bénéficié de beaucoup de réalisations du renouveau, nous sommes épanouis. Vous avez d’ailleurs suivis les différentes interventions et franchement je vous le dit, Banka est debout derrière l’homme du renouveau sans qui nous ne seront pas ce que nous sommes aujourd’hui. J’invite mes camarades à la vigilance et de retenir que la paix c’est l’essentiel d’une vie, de soutenir le candidat de la paix, j’ai nommé son excellence Paul Biya, président de la république du Cameroun. Les échéances électorales pointent à l’horizon, d’où la nécessité de se mobiliser et de sensibiliser les uns et les autres à prendre en main leurs responsabilités

« Un bon militant c’est celui qui est en campagne permanente »

Le préfet est le garant dans un département de la paix sociale, du développement économique et jette également un regard sur les activités politiques dans son territoire. Alors, j’ai donc été invité par le président de sous-section Rdpc de Banka qui a bien voulu que j’assiste à leurs travaux et que je puisse leur dire un mot. Ce mot est un mot d’encouragement, un mot de soutien par rapport au chef de l’Etat dont le préfet n’est qu’un simple représentant au niveau local. Nous leur avons demandé de savoir qu’un bon militant c’est celui qui active son parti, c’est celui qui est en campagne permanente, et il doit savoir que l’année 2018 est une année électorale. Beaucoup d’élections peuvent avoir lieu en 2018. Il est donc question qu’ils se préparent, qu’ils soient sensibilisés. Et un bon militant c’est celui qui s’inscrit sur les listes électorales, retire sa carte et reste prêt pour attendre que les échéances électorales soient déclarées. Je crois que le message est passé et beaucoup étaient fiers de ce passage que nous avons effectué ce jour parmi eux