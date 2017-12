CAMEROUN :: NÃ©crologie : Paul Omgba sâ€™en va :: CAMEROON

CAMEROUN :: Nécrologie : Paul Omgba s’en va :: CAMEROON Le haut commis de l’Etat est mort mardi dernier à l’âge de 80 ans.

C’est une icône du commandement territorial au Cameroun qui s’en est allée mardi dernier au Centre des urgences de Yaoundé. « Paul Omgba faisait partie des préfets dont on récitait les noms à l’école primaire comme au lycée. Il a travaillé dans la préfectorale sous les régimes Ahidjo et Biya », se souvient le préfet à la retraite Awono Ateba. L’illustre disparu aura été notamment préfet du Moungo dans le Littoral et du Lom-et-Djerem à l’Est.

Le 28 septembre 1985, il est promu gouverneur de la province du Sud et occupera le poste jusqu’au 9 octobre 1989. Date à laquelle il quitte définitivement le terrain pour les services centraux de l’ancien ministère de l’Administration territoriale. Paul Omgba, devient alors directeur de l’organisation du territoire. C’est en cette qualité qu’il est au four et au moulin lors du retour au multipartisme et dans l’organisation des élections municipales, législatives et la présidentielle de 1992.

«C’était un homme qui aimait dire la vérité, très engagé et affable. Il a encadré la jeune génération d’administrateurs civils que nous étions et dont la majorité est aujourd’hui à la retraite », souligne l’ancien gouverneur du Sud, Jules Marcellin Ndjaga. Né en 1937, Paul Omgba était originaire de Komo-Esselé, un des 25 villages de l’arrondissement de Elig-Mfomo (Lékié).

Ses proches que CT a rencontrés se souviennent qu’il avait commencé sa carrière administrative comme secrétaire général de la mairie d’Okola avant d’intégrer le corps de la préfectorale. Dans son département d’origine, il jouissait d’une grande aura auprès de l’élite administrative pour avoir été le premier gouverneur issu de la Lékié. Au plan politique, Paul Omgba était consulté sur divers sujets au Rassemblement démocratique du peuple camerounais surtout après son entrée au Comité central de ce parti en qualité de membre titulaire.