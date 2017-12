CAMEROUN :: Des Ã©tudiants Ã  l'UniversitÃ© de Douala sont en colÃ¨re :: CAMEROON

CAMEROUN :: Des étudiants à l'Université de Douala sont en colère :: CAMEROON Ils réclament le paiement de leurs primes de l'excellence pour le compte de l'année académique en cours.

Certains étudiants mécontents de l'Université de Douala ont bloqué les entrées principales du campus 1 de leur établissement dans la journée du mercredi 27 décembre. Ces derniers soupçonnent les responsables de cette institution d'avoir détourné leur prime spéciale du chef de l'État qui s'élève à 50.000f par étudiants.

Alors qu'ailleurs on est déjà passé à la distribution des ordinateurs, les étudiants de Douala eux en sont encore à réclamer le paiement de leur prime. Il faut noter qu'une première vague a déjà reçu cette prime, alors que la deuxième vague devrait suivre directement, le paiement est bloqué pour des raisons qu'on ignore. Car si ces étudiants ont décidé de créer ce mouvement d'humeur, c'est en grande partie parce-que les responsables de l'Université de Douala n'ont pas donné la bonne information à ces jeunes gens ou ne les ont pas rassuré par leur discours pas du tout clair.

On leur a plusieurs fois donné des rendez-vous à n'en pas finir et des explications qui ne tiennent pas au vue de la tournure qu'a pris les évènements. Les étudiants mécontents dont certains sont venus de très loin des régions de l'Est et même du Nord déclarent qu'ils ne lâcheront pas prise jusqu'à la résolution de leur problème c'est à dire au paiement de leur prime.

François Xavier Etoa, le recteur de l'Université de Douala quant à lui ne s'est pas encore exprimé sur cette affaire. Espérons juste que les doléances de ces jeunes étudiants seront entendue au cas contraire, les responsables de cette institution auront contribué à noircir une action pourtant louable du chef de l'État vis à vis de la jeunesse.