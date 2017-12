Cameroun: Honorable Joseph Kankeu Â« Nous sommes constants dans nos engagements envers la base Â» :: CAMEROON

Cameroun: Honorable Joseph Kankeu « Nous sommes constants dans nos engagements envers la base » :: CAMEROON « Depuis mon élection en 2013, je suis resté proche de ma base. C’est une tradition. A la fin de chaque session parlementaire, j’ai le devoir d’expliquer ce qui s’est passé à mes électeurs et aux populations de ma circonscription électorale, le département de la Mifi. Au-delà du vote des lois et du contrôle de l’action gouvernementale, je me suis fait le porte-parole des populations de la Mifi auprès des membres du gouvernement.

Nous travaillons pour identifier des projets porteurs pour notre département. Nous soutenons les actions du Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul Biya, engagé à la mise en œuvre et à la réalisation de la politique des Grandes Réalisations.

L’unité et l’indivisibilité du Cameroun tout comme la lutte contre les membres des groupes terroristes, à l’instar de la secte islamiste armée Boko Haram, qui menacent la paix sociale sur l’ensemble du triangle national fait partie de nos préoccupations. Nous venons de sensibiliser les populations de la Mifi à cet effet. Sous notre impulsion, elles ont réaffirmé leur attachement aux idéaux défendus par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul Biya et aux valeurs cardinales qui fondent la vie de notre parti, le Rdpc »