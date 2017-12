Cameroun: BON A SAVOIR : GESTION DES PROJETS :: CAMEROON En 2011, le Cameroun lance les travaux de construction du barrage de Mekin dans le Dja et Lobo, un projet qui vise à électrifier les ménages des huit communes du département. La livraison de l'infrastructure, annoncée d'abord en 2014, sera reportée juin 2016.15 MW étaient attendus pour un investissement de 25 milliards financé par la Chine.

Nous sommes en 2017, le barrage n’est pas prêt, et ne pourra générer que 10 MW et devinez le volume des dépenses, le Cameroun serait à près de 89 milliards de FCFA.

‘’Selon certaines sources, l’entreprise camerounaise en charge du projet Hydromekin ne sait plus où mettre la tête, c’est une fois le barrage mis en eau que l’on découvre les impacts environnementaux, inondations des villages et destruction des cultures, il faut rapidement trouver des cabinets d’études et comme cela ne suffit pas, l’on se retrouve en train de construire des ponts inondés pour près de 10 milliards de FCFA.’’