Cameroun: TournÃ©e de compte rendu parlementaire; Joseph Kankeu communie avec les femmes Ã  Bamougoum :: CAMEROON

Cameroun: Tournée de compte rendu parlementaire; Joseph Kankeu communie avec les femmes à Bamougoum :: CAMEROON Tchouwong et Héla sont les deux sites parcourus le député Rdpc de la Mifi le 24 décembre dernier. Non seulement les interlocutrices du parlementaire ont été édifiées sur les travaux de la dernière session parlementaire, elles ont eu droit à 40 sacs de riz à se partager pour le fête de la nativité.

Victimes d’un accident de la circulation le 11 novembre dernier alors qu’elles sortaient de la chefferie supérieure Bamougoum pour des funérailles en hommage à Jacques Fotso Kankeu, Roi des Bamougoum décédé à la fin du mois de juillet 2017, les femmes de Tchouwong sous la conduite d’Annette Ngomssi ont eu droit à un message de réconfort le dimanche 24 décembre dernier.

Elles retrouvé leur santé après des soins

En compagnie de son épouse, Joseph Kankeu, député à l’Assemblée nationale sous les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), a dit sa fierté de constater que ces femmes ont retrouvé leur santé, après des séjours hospitaliers. « C’est un devoir qui interpelle ma conscience. Il fallait que je vous rende visite juste à la fin des travaux parlementaires pour m’enquérir de votre de votre état de santé. Je suis content de constater que vous êtes là, debout sur vos deux pieds. C’est un signe qui traduit qu’en répondant à l’appel du sénateur Sylvestre

Ngouchinghé, Pdg de la société Congelcam Sa, vous êtes sorties de la maison pour une bonne cause », discourt-il. Dans la même logique, son épouse, Hélène Kankeu transmet son message de réconfort aux femmes en question. En sa qualité de présidente du réseau des femmes de Bamougoum, elle a pris l’engagement de se mettre au travail afin de trouver des sources de financement-même auprès de son mari le député-pour promouvoir l’épanouissement des femmes rurales et urbaines de Bamougoum à travers des formations aux activités génératrices de revenues. Des propos pris au sérieux par Jean Pierre Noumssi, chef du quartier Tcouwong. Celui-ci a manifesté toute sa joie de voir un député de la Nation se déplacer vers les siens pour les rendre compte en direct des travaux de la dernière session parlementaires marquées par le vote de cinq lois autres que la loi des Finances 2018. Et aussi pareillement par de nombreux incidents sur lesquels le parlementaire n’a pas voulu s’étendre. Pour sa part, Annette Ngomssi, responsable local

du réseau des femmes a salué le geste de générosité de l’élu du peuple qui a mis 10 sacs de riz à leur disposition pour les permettre de bien se nourrir, mais surtout de bien passer les fêtes de fin d’année 2017. Elle a aussi adressé des remerciements au Pdg de Congelcam Sa dont Joseph Kankeu s’est fait le porte-parole. « Nous sommes contentes du patron de Congelcam dit Fotougap. Il a fait les choses en grand après notre accident. Tous les frais de soins et les ordonnances en pharmacie ont été réglés par ses émissaires. Nous lui disons milles fois merci », déclare-t-elle.

Après Tchouwong, Joseph Kankeu et son épouse ont mis le cap à la chefferie supereiure Bamougoum pour une action similaire. Ici, devant des centaines de femmes mobilisées par Lysette Djeya, présidente de la section de l’Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) de la Mifi- Ouest à Bamougoum et les responsables zonales du réseau des femmes du Bamougoum, le

parlementaire de la Mifi a magnifié le rôle de la femme comme vivier électorale pour le Rdpc engagée en 2018 sur plusieurs fronts en matière de compétition politique dans les urnes. « C’est grâce à vos prières que je suis pas rentré de l’Assemblée nationale avec une veste déchirée ou une tête percée », soutient-il. Non sans manquer de saluer la politesse exprimée à son endroit par le nouveau chef supérieure Bamougoum, le Fo’o Mitterrand Moumbé. Car celui-ci est sorti de son palais pour venir encourager le député en tournée de compte rendu parlementaire au foyer de sa chefferie. Avant de rentrer chez lui, l’élu du peuple a mis 30 sacs de riz à la disposition des femmes mobilisées pour l’écouter.