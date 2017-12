Cameroun, Innovation commerciale: Achats des crÃ©dits tÃ©lÃ©phoniques via Express Union Mobile Money :: CAMEROON

Cameroun, Innovation commerciale: Achats des crédits téléphoniques via Express Union Mobile Money :: CAMEROON La nouvelle application instituée par « le numéro de l’envoi rapide d’argent » permet aux clients de pouvoir recharger son téléphone portable à partir de son compte Eumm ou de transférer du crédit à un proche. Tous les réseaux de téléphonie mobile opérant au Cameroun sont concernés : il s’agit notamment de Mtn, Orange et de Nextel.

La proposition imaginée par la cellule d’intelligence économique d’Express Union Sa ne cesse de faire bouger les lignes en cette fin d’année 2017. Selon un communiqué parvenu aux clients du service Express Union Mobile Money il y a quelques jours, il est désormais possible d’acheter via cette application du crédit téléphonique pour recharger son téléphone portable ou effectuer des transferts de crédit en faveur d’un proche. «Du nouveau avec Eu Mobile Money ! Achetez du crédit téléphonique en envoyant le SMS : CREDIT MONTANT CODE SECRET au 8081 ou 8007. Exemple : CREDIT 500 1234», lit-on à travers ce communiqué de la Direction Générale d’Express Union Sa. « Le procédé est simple et pratique. Il suffit que le compte Express Union Mobile Money du client soit approvisionné. Pour l’option Sms court, il faut envoyer au 8081 ou au 8007 en respectant un espace entre « CREDIT » et le montant, et un autre espace entre le montant et le code secret de votre compte Express Union Mobile Money », explique Yongoua, cadre à Express Union Sa. Il poursuit en faisant que sur n’importe lequel des réseaux de téléphonie mobile où le client est abonné, la transaction est possible. Pour la seconde option d’achat des crédits téléphoniques via Express Union Mobile Money, il est recommandé, à partir de l’entrée dans le menu message du téléphone portable, de mentionner :CREDIT(un espace), puis inscrit le montant en chiffre puis, après un second espace, envoyer aux numéros suivants :677 11 71 48 (Mtn),696 63 08 12 (Orange),661 02 61 42 (Nextel).

Toujours dans le cadre de l’achat du crédit pour recharger un téléphone portable via Express Union Mobile Money, il est judicieux de télécharger l’application Androïde Express Union Mobile Money sur Google Play Store pour suivre une autre démarche qui permet de pouvoir transferer le crédit téléphonique à une tierce personne à partir de votre compte chez EUMM.

Avec cette innovation, Express Union Sa s’affirme comme le principal acteur de cette diversification des canaux de transferts d'argent. Face à la réelle concurrence, Express Union Sa fait partie des agences de transferts d’argent qui se sont rapidement réadaptées. Au-delà de l’activité traditionnelle de l’enseigne commerciale bien connue, Express Union Sa avait déjà entamé des diversifications : constitution d’épargnes, paiement de factures, etc. Par exemple, s’associer aux petits acteurs économiques dont les call-box (revendeurs de crédit de communication), les commerçants, les boutiquiers. EU a ainsi créé un vaste réseau de franchisés et distributeurs du service Express Union Mobile Money. La chaîne est déjà formée de plus de 6000 intervenants. La nouvelle donne intègre les avantages du réseau ancien, comme la proximité. Elle ajoute aux formules traditionnelles les modalités apportées par le mobile money et la téléphonie. Avantage non négligeable pour le géant du secteur, jusqu’ici en tout cas, qui s'appuie sur son ancienneté et la densité de son réseau. Il peut donc compter sur son important réseau, déjà mis en commun avec les points de vente d’Emi Money et désormais avec les agences de la Société camerounaise d’équipement (SCE), les stations d’essence et ses milliers de franchisés et distributeurs.