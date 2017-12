CAMEROUN :: J. P. Remy Ngono: . Un seul sujet à l'ordre du jour: dresser la liste des journalistes et cyber activistes susceptibles d'influencer l'élection présidentielle 2018 pour les éradiquer :: CAMEROON

CAMEROUN :: J. P. Remy Ngono: . Un seul sujet à l'ordre du jour: dresser la liste des journalistes et cyber activistes susceptibles d'influencer l' Juste avant l'arrivée de Paul BIYA en France pour le sommet du climat, Laurent ESSO a dressé une liste qui a été transmise à la DGRE ( Direction Générale à la Recherche Extérieure ). Parmi les gibiers à abattre figure mon nom, ainsi que ceux de Patrice NOUMA, Boris BERTOLT, Junior ZOGO, SEME NDZANA, Modestine Carole TCHATCHOUANG, Kenedy EJACHA, Ivo TANKU. La deuxième liste est confiée aux hackers pour bloquer ou détourner les comptes des réseaux sociaux.

Plus le temps avance, plus les momies du régime BIYAMEROUNAIS rebondissement du sarcophage pour assassiner les journalistes et activistes avec des vieilles méthodes. Le 25 octobre 1988, ils ont liquidé Joseph MBASSI , directeur du journal L' EFFORT. Le 12 juillet 2010, ils ont suivi Pius NJAWE , fondateur du MESSAGER,́ jusqu'aux États-Unis, ont saboté sa voiture et ont envoyé un camion l'écraser sur une autoroute en Virginie. Le 4 novembre 2011, ils ont saboté le véhicule de Jules KOUM KOUM, directeur du JEUNE ENQUÊTEUR, et envoyé un camion grumier l'écraser.

De la même manière qu'un Jean Lambert YENE ABEGA, agent secret a avoué avoir participé à l'assassinat de Jules KOUM KOUM pour 《 l' intérêt supérieur de l' État》lors d'une interview accordée à Cameroon -Info. Net, ils ont déjà commencé par aller saccager le véhicule de Modestine Carole TCHATCHOUANG, envoyer des menaces, s'attaquent à nos pages FACEBOOK, au point où je n'ai plus d'accès pour publier sur mon mur REMY NGONO officiel.

Qu' importe! Je vais continuer à publier sur REMY NGONO officiel 1, en attendant mon exécution et celle de mes compagnons qui disent non à la tyrannie. Comme le disait John MILTON: "Mieux vaut la liberté en enfer que l'esclavage aux cieux".