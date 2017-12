Cameroun :: RÃ©seaux sociaux : MarlÃ¨ne Emvoutou en colÃ¨re contre Laurent Esso sur son communiquÃ© ordonnant des poursuites judiciaires :: CAMEROON

Si nous ne pouvons que déplorer la judiciarisation de la société camerounaise, et vous rappeler qu’il manque des places dans les prisons camerounaises pour accueillir cette nouvelle catégorie de délinquants que vous venez de créer, permettez- moi de vous rappeler que ces délinquants sont pour la grande majorité des mineurs. Car il n’y a qu’un mineur, irresponsable pour venir se branler sur les réseaux sociaux. Et vous voulez les jeter en prison? Avez-vous pensé à la contamination criminelle ?

Un pays aussi pauvre que le nôtre doit penser à améliorer le budget de l’éducation.Car, c’est du manque d’éducation de base que découlent toutes ces dérives sociétales. Et Victor Hugo disait fort à propos qu’en ouvrant une école on fermait les portes d’une prison.

Cameroun :: Réseaux sociaux : Marlène Emvoutou en colère contre Laurent Esso sur son communiqué ordonnant des poursuites judiciaires :: CAMEROON L’ancienne candidate au fauteuil de président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a utilisé sa page Facebook pour critiquer vertement la décision du ministre de la Justice qui aux procureurs des 10 régions, de poursuivre judiciairement les internautes vivant ou non sur le sol camerounais, et qui utilisant selon lui, les réseaux pour propager de fausses informations. Pour Marlène Emvoutou, le gouvernement camerounais qui est aux abois à la veille des élections, ferait mieux d’interdire l’Internet au Cameroun, comme en Corée du Nord, non sans parler d’un régime Biya « à bout de souffle ».

emvourou ferait mieux de ne plus pondre des "tribunes à chaud" ;elle devrait prendre son temps et mûrir sa pensée

l'objectif d'un réseau social ne devrait pas être "la propagation de fausses nouvelles",il doit être un lieu d'échanges d'idées,d'informations justes et crédibles;il n'a d'intérêt que s'il permet un progrès personnel ou collectif

la tendance mondiale est à la régulation des réseaux sociaux,cette nécessité est encore plus importante dans une société immature