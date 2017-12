CAMEROUN :: Patrice Nganang est libre, le film des Ã©vÃ¨nements :: CAMEROON

CAMEROUN :: Patrice Nganang est libre, le film des évènements :: CAMEROON Dans la nuit du 26 au 27 décembre 2017: L’écrivain polémique est notifié de la tenue anticipée de son procès ce mercredi 27 décembre 2017.

Le 27 décembre 2017 coup de théâtre:

08 heures 00 : Borist Bertolt annonce en exclusivité sur facebook que PATRICE NGANANG POURRAIT ÊTRE LIBÉRÉ DANS LES PROCHAINES HEURES.

Alors que son procès était prévu pour se dérouler le 19 janvier 2018, Patrice Nganang est attendu ce mercredi matin au Tribunal de Première Instance de Yaoundé. Selon nos sources, le juge pourrait définitivement vider son dossier et l’expulser du Cameroun tout en lui retirant son passeport camerounais.

En l’Etat actuel de nos informations, l’ambassade des Etats-Unis joue un rôle très important dans ce dossier. Nous y reviendrons dans les prochaines heures.

Rappelons que Hier mardi, Patrice Nganang a été classé parmi les 10 africains qui ont marqué l’année 2017 en même temps que Paul Kagame par le journal espagnol El Pais.

09 Heures: PATRICE NGANANG fait son entrée dans la salle d'audience du TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE CENTRE ADMINISTRATIF. Le détenu parait détendu et serein. Il est vêtu d'une tenue traditionnelle avec des armoiries de la culture Bamoun. Il arbore une paire de SAMARA aux pieds. Il discute un moment avec son avocat Maître Simh.

09 heures 30 minutes: L’audience vient de débuter au TPI. Dès l’ouverture, le procureur du TPI demande l’arrêt des poursuites contre Patrice Nganang ainsi que sa relaxe. La décision du président du tribunal attendue dans les prochaines minutes. Le president exploite ensuite les documents mis à sa disposition par le procureur.

09 heures 50: Le president du TPI prononce la relaxe du détenu Nganang. Le contenu de la décision du juge n'est pas officiellement diffusé. Tout ce que l'on sait pour l'instant c'est que Nganang retrouve la liberté dès ce mercredi 27 décembre 2017.

minutes: PATRICE NGANANG est sur le chemin de la prison de KONDENGUI où il y retourne pour préparer ses affaires personnelles et bien évidemment attendre que la grosse soit transmise au directeur du pénitencier qui lèvera l'écrou pour permettre à Nganang de recouvrer sa liberté.

Pour rappel, Patrice Nganang avait été arrêté le 6 décembre 2017 à l'aéroport de Douala alors qu’il tentait de prendre son avion pour Harare au Zimbabwe, après quelques jours passés en zone anglophone. Sa brève audition devant le tribunal de première instance de Yaoundé le vendredi 15 décembre à 10 h 30 avait abouti au renvoi au 19 janvier 2018 de son procès pour « apologie de crime et menaces, outrage à corps constitué et menaces ». Les soupçons d’« outrage au président de la République » et de « faux et usage de faux » retenus par la police avaient été abandonnés.

Plusieurs voix s'étaient levées pour dénoncer cette arrestation et revendiquer la libération de l'écrivain. Nous Y reviendrons.