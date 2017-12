CAMEROUN :: Général Valséro : “Le problème anglophone naît de la centralisation du pouvoir” :: CAMEROON L’artiste musicien jette un regard panoramique sur l’ensemble des difficultés que rencontre le Cameroun à différent niveau.

De prime à bord, quel appréciation faite-vous des résultats observés dans le secteur de l’art et de la culture aujourd'hui ?

Le secteur de l’art et de la culture en ce moment est plongé dans une impasse structurelle. Cette impasse est liée à la politique culturelle, à la place que l’art et la culture ont dans le développement global, à la perception et l’importance que les dirigeants donnent à ce secteur. Ils n’ont pas intégré ce secteur dans le processus de développement, donc les acteurs de l’art et de la culture ne sont pas pris en compte parce qu'ils ne sont pas les acteurs directs du développement.

On ne fait pas beaucoup la différence entre les résultats peu reluisants du secteur de l’art et la situation globale du Cameroun aujourd'hui. Ce serait tourner le couteau dans la plaie, de commencer à énumérer les différents problèmes qui existent au Cameroun, depuis Boko Haram jusqu'au problème anglophone en passant par les arrestations arbitraires des hommes de parole et d’activistes.

En tant que citoyen, quelle analyse faites-vous de tous ces problèmes ?

Tous ces mécanismes sont liés. Au-delà de l’intellectualisme puéril des intellectuels de la conservation de pouvoir, il faut comprendre que tout ce qui se passe au Cameroun en ce moment est vraiment lié. Ce sont les signes annonciateurs et perceptibles d’une fin d’un système de conservation et de centralisation du pouvoir. C’est la fin d’un règne.

On ne peut pas faire autrement si on n’arrête pas le rôle qu'on joue dans l’autodestruction. Aujourd'hui, tout ce qui a été mis comme mécanisme pour conserver et centraliser le pouvoir a vieilli. C’est à l’image des hommes. La conservation du pouvoir détruit les valeurs. En premier, les hommes de valeur, les hommes de conviction, les hommes de force, les hommes sur qui on peut compter. La conservation de pouvoir a horreur de l’intelligence. Elle promotionne de manière fondamentale le griotisme, la fainéantise, mais surtout le statut quo.

Ce statut quo a atteint le pourrissement. La crise anglophone par exemple n’est pas nouvelle. Le mal-être du peuple anglophone n’est pas nouveau. Mais, il y avait des mécanismes de force liés à la conservation de pouvoir qui faisaient qu’ils pouvaient contenir la menace et les cris des gens. La vieillesse a fait que cette force-là ne tienne plus.

Quelle orientation donnez-vous au problème anglophone ?

Ce serait très simpliste de dire que le problème lié à la crise anglophone est un problème comme tous les autres. Non ce n’est pas vrai. C’est la conséquence de la conservation et de la centralisation du pouvoir. Le régime de Yaoundé dans son souci de vouloir écarter cette minorité, a écarté même la pensée collective de la majorité. Il y a des francophones qui sont sûrs dans leur tête que les anglophones ne sont pas les vrais camerounais. Le problème anglophone n’est pas un problème comme un autre.

C’est un problème fondamental lié à l’identité nationale, à l’intégration des minorités dans l’identité nationale. Cette identité est un sujet actuel dans tous les pays, sauf dans les pays de système de conservation de pouvoir. Quand vous avez mis sur pied un mécanisme qui détruit votre identité nationale, qui écarte une partie de l’histoire d’un peuple, vous refusez que l’autre a existé. Les gens qui nous dirigent n’ont pas la solution, les compétences capables de régler un problème comme celui-là. Ils ne l’avaient pas prévu. Ils n’ont pas l’intelligence, le recul et l’humilité humaine nécessaire. Un système de conservation de pouvoir est arrogant. C’est ça qui fait avoir peur. Face à un problème aussi important, on a besoin des gens assez éveillés pour pouvoir trouver des solutions. Mais, on a des bombes humaines, des hommes pas très réfléchis et des hommes dépassés par la situation.

Cette question méritait-elle d’être débattue à l’Assemblée Nationale lors de la session budgétaire de novembre ?

Je crois surtout qu'elle devait occuper une place de choix lors des travaux de l’Union Africaine. Et auss à l’Assemblée Nationale. C’est ça qui fait qu'on se rende compte que nous sommes dans un système ridicule de conservation de pouvoir. L’Assemblée Nationale est sensée être le lieu où se discutent des sujets aussi sensibles. Mais si les parlementaires décident de ne pas adopter cette discussion, c’est la preuve qu'ils ne sont pas capables de dialogue. Il faut des conditions de dialogue, il faut des hommes de dialogue.

Nous n’avons rien des deux. Ce qu'on a pas de manière fondamentale, ce sont les hommes de dialogue. Ils ont tous fait plus 50 ans d’une gouvernance de répression. Ils ne sont pas habitués à parlementer. Force a toujours été à la loi, le peuple n’existe pas dans un système de conservation de pouvoir. On doit arriver à un renouvellement de la classe politique et de la classe intellectuelle au Cameroun.

Un autre sujet qui anime les débats en ce moment, c’est l’arrestation de Patrice Nganang. Que pensez-vous de son incarcération?

Je suis patrice Nganang. Pour un pays moderne qui veut avoir la classe dans le monde, la condamnation pour outrage à chef de l'État est la preuve que vous n’avez pas de démocratie, ça ne vous met pas en avant en tant qu'un peuple de liberté. Outrage à chef de l'État, c’est des accusations de l’époque des dictatures profondes et sombres. Mais quand vous avez face à vous des hommes incapables de gérer des situations modernes, qui n’ont jamais appris ce qu'on appelle une gouvernance de dialogue, il faut s’attendre à des résultats pareils. Il est grand temps que le peuple prenne ses responsabilités, c’est pourquoi je suis patrice Nganang.

Il y a des gens qui ont l’art de juger les autres, mais qui n’ont pas le courage de se faire juger. Si Patrice est fou parce qu'il peut quitter des universités, son travail, sa famille pour venir se faire agresser au Cameroun, je préfère être fou comme lui. Au Cameroun, les hommes sont égocentriques. C’est cet égoïsme qui a toujours voulu que des gens imposent leur ressenti personnel à la communauté. Les gens vivent un phénomène d’autodestruction parce que, quand on dit aux gens qu'ils vivent avec la colère, c’est qu'ils ne connaissent pas que le prix à payer pour la paix c’est le pardon. Il ne s’agit pas d’aller à la course aux sorcières genre quand Paul Biya va partir il va aller en prison. Il a 84 ans, le mettre en prison va servir à quoi ? À rien. Ils ont tous 90 ans, 76 ans, 100 ans. Les autres ont même envie de partir mais ils ont peur. Parfois j’ai envie de leur dire, demandez nous ce que vous voulez et on vous laisse. Il faut négocier.

Comment envisagez-vous l’avenir du Cameroun si Paul Biya venait à se présenter et rempoter l’élection présidentielle de 2018?

Je crois personnellement qu'il sera candidat, et c’est clair qu’il va gagner. Dans la structure actuelle, il n’y a pas de place pour l’alternance. Du code pénal, à l’état d’esprit mental des populations, il n’y a pas un mécanisme d’alternance. Seulement, le contexte des autres élections n’est pas le contexte actuel. Il n’était jamais allé à une élection avec la crise anglophone par exemple. Il devrait se poser la question comment ça va se faire. Les gens qui ont plus à gagner à provoquer la guerre sont tous dans le gouvernement. C’est ça qui est terrible quand vous avez fabriqué des catastrophes humaines.

On veut exciter le peuple à la violence pour légitimer la guerre. Aujourd'hui, une situation d’état d’urgence ne profite qu'aux dirigeants qui sont en train de préparer une élection. Nous sommes tous sous le coup de la loi antiterroriste aujourd'hui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On a pas prévu ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui va se passer à un autre moment, on va pas le prévoir. Si les Camerounais à un moment ne se regardent pas entre frères, ils ne pourront pas stopper cette dynamique d’autodestruction. Ce qu'on a détruit chez les Camerounais, c’est l’amour des uns pour les autres. Il y a la corruption parce qu'on ne s’aime pas, chacun veut tout pour lui. Pareil pour les détournements des Fonds publics.

Aujourd'hui on est totalement déshumanisé. De l’histoire de Monique Koumatékel aux images des soldats massacrés, en passant par les frères qui rentrent de Libye, on a plus peur de la mort. Au milieu de cette tension, il faut une solution. L’opposition n’est rien sans le peuple. Nos opposants doivent arrêter d’être les opposants de la conservation du pouvoir, et croire que chacun d’entre eux peut individuellement arriver. Arrêtez les candidatures uniques, ça vous divise. Mobilisez le peuple, parlez aux Camerounais. Notre vivre ensemble dépend de nous et des actes que nous posons.

Aujourd'hui, les loups de la communauté internationale sont en train de préparer les mesures de reconstruction parce qu'ils savent qu'on a pris le chemin de l’autodestruction. Le politique n’y arrive plus, les intellectuels sont devenus totalement improductifs, la société civil a montré ses limites, le peuple est totalement complice de son bourreau. Nos oppresseurs manipulent nos esprits. Nous sommes un problème pour le Cameroun, nous devons être la solution.