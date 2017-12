CAMEROUN :: Don prÃ©sidentiel : Un Ã©tudiant, un ordinateurâ€¦Une voix. :: CAMEROON

CAMEROUN :: Don présidentiel : Un étudiant, un ordinateur…Une voix. :: CAMEROON Les premiers ordinateurs ont été distribués aux étudiants de l’université de Yaoundé 1, Avec un zeste de campagne électorale.

Voici vos ordinateurs

Il a fallu du temps. C’est le cas de le dire, pour que les ordinateurs arrivent enfin entre les mains des étudiants, principaux destinataires du don de 500 000 ordinateurs du président de la république à la jeunesse universitaire. Plus de deux ans d’attente et tout a été dit. la convention de près de 75 milliards de F signée le 18 juin 2015 entre la République de Chine et l’Etat du Cameroun. Pour l’octroi, notamment de 500 000 ordinateurs était devenu un serpent de mer. Plusieurs fois annoncé et reporté. Jusqu’à ce 26 décembre 2017, jour de gloire ou Fame Ndongo, ministre de l’enseignement supérieur et chancelier des ordres académiques est arrivé à l’amphi 700 de l’université de Yaoundé 1.

Avec dans ses bagages les premiers 80 000 ordinateurs venus de chine. Dans le style qu’on lui connait et devant des milliers d’étudiants attendant le précieux sésame, il va lancer, triomphalement « Vous avez voulu les ordinateurs ? Les voici » Merci grand prof. Erreur, ce n’est pas moi qu’il faut remercier « C’est l’ensemble de la communauté universitaire camerounaise qui est soulagée et qui remercie chaleureusement le président de la République Son Excellence Paul Biya, chef de l’Etat pour ce don inédit et exceptionnel à l’endroit de la jeunesse universitaire camerounaise »

Un étudiant, un ordinateur, une voix.

Au demeurant, il faut le dire pour s’en réjouir, ce don présidentiel d’ordinateurs vient réduire la fracture numérique pour arrimer les universités du Cameroun aux standards de la révolution numérique dans le cadre de ce qu’on a baptisé « Paul Biya higher education vision » Un étudiant bénéficiaire l’a d’ailleurs confessé « Cet ordinateur m’aidera désormais dans mes travaux académiques » et surtout, finies les difficultés que les étudiants avaient à prendre les cours dans les amphi surpeuplés. Ils peuvent désormais tranquillement travailler en ligne à la maison.

De fait, quelle signification donner à cet acte présidentiel qui va s’étendre sur toutes les universités et les instituts d’enseignement superieur ? Pour le ministre Fame Ndongo, « La jeunesse, c’est l’avenir de la nation, le fer de lance de la nation.

Et le chef de l’Etat tient à la jeunesse comme à la prunelle de ses yeux. C’est la raison pour laquelle il a pour la jeunesse universitaire des yeux de Chimène » Et puis surtout « Il a donné des ordinateurs aux étudiantes et aux étudiants et il va continuer »

Une attitude que la gauche politique balaie du revers de la main et pense qu’il s’agit là d’une opération de charme en ce début de l’année 2018 au cours de laquelle se tiendront les élections locales et surtout la présidentielle. Au Sdf, principal parti de l’opposition on parle de la trilogie Un étudiant, un ordinateur, une voix à l'élection.