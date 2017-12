RD CONGO :: Une rÃ©sidence de Kabila incendiÃ©e dans l'est et un policier tuÃ© :: CONGO DEMOCRATIC

RD CONGO :: Une résidence de Kabila incendiée dans l'est et un policier tué :: CONGO DEMOCRATIC Une résidence du président Joseph Kabila a été incendiée par des miliciens présumés, dans la nuit de dimanche à lundi causant la mort d'un policier dans l'est de la RDC, selon des témoins.

"La résidence du chef de l’État à Musienene a été la cible d'une attaque depuis 3 heures (1 heure GMT) puis incendiée par des Maï-Maï", a déclaré à l'AFP un responsable militaire sous couvert de l'anonymat. Le chef de la police responsable de la garde de la résidence est mort calciné dans l'incendie.

"Les assaillants ont tout pillé avant de mettre le feu à la maison et à quelques véhicules" qui s'y trouvaient, a indiqué l'officier.

"Nous avons vu des flammes consumer la résidence du président de la République à notre réveil", a déclaré Pascal Mukondi, un habitant de Musienene. Un autre habitant a déclaré "redouter des représailles" de l'armée.

Musienene est une localité située à 17 km de la ville de Butembo, voisine de Beni (nord-Kivu), où la population manifeste régulièrement contre l'insécurité et le maintien au pouvoir du président Kabila après l'expiration de son mandat le 20 décembre 2016.

L'opposition congolaise appelle à "une transition sans Kabila" après le 31 décembre 2017, estimant qu'il n'a aucune volonté d'organiser la présidentielle qui permettra d'élire son successeur.

Plusieurs groupes armés locaux et étrangers opèrent dans cette zone du Nord-Kivu. Début décembre, 14 Casques bleus tanzaniens ont été tués lors d'une attaque attribuée aux rebelles ADF-Nalu, originaires de l'Ouganda.