CAMEROUN :: Urgent : le gendarme Takem Wamba arrÃªtÃ© Ã  Soa :: CAMEROON

CAMEROUN :: Urgent : le gendarme Takem Wamba arrêté à Soa :: CAMEROON Takem Wamba Ronnie a été mis aux arrêts tôt ce mardi matin peu avant six heures. C'est dans la localité de Soa, non loin de Yaoundé, que le gendarme qui avait froidement abattu trois personnes à Douala le 23 décembre 2017 a été finalement mis hors d'état de nuire.

Takem Wamba avait pris soin d'éteindre son téléphone avant de trouver refuge dans la localité de Soa situé à 15 kilomètres de Yaoundé. C'est vraisemblablement dans la chambre d'un de ses amis qui serait un étudiant que son interpellation a eu lieu. Lors de son arrestation, Takem Wamba a déclaré s'être introduit en ces lieux dans le but de mettre son téléphone à la charge.

Traque sans relâche des forces de l'ordre, soulagement de la population

C'est depuis la nuit de samedi 23 à dimanche 24 décembre 2017 que les forces de l'ordre s'étaient mobilisés dans la traque de Takem Wamba. Le forcéné qui a parcourru plus de 300 kilomètres dans sa fuite, était encore en possession d'une arme ainsi que de quelques munitions. "J'avais trente munitions (zvant son forfait, ndlr)" a-t-il précisé. A la question de savoir combien de munition il a fait usage lors de son raid meurtrier de samedi dernier, Takem Wamba a déclaré: "je n'ai pas compté."

Confronté à son refus de se rendre aux forces de l'ordre après son forfait, le gendarme meurtrier a indiqué qu'il n'avait pas "le transport" pour se rendre aux autorités. Aucune communication officielle n'a été faite au sujet de cette arrestation pour l'instant.

Tragédie impitoyable

Pour rappel, le gendarme Ronnie Wamba Takem est en service à l’escadron 24 du Port autonome de Douala (Pad). Il est présumé coupable des faits d’assassinat de sa collègue Doudou Liba Elizabeth, Kevine Ngoufack sa copine et Dany Hermann Azemtsa. Les faits se sont déroulés non loin de Dangote Cement et à Makepe-Missoke, où vit sa petite amie Kevine Ngoufack, et le Dany Hermann Azemtsa. Le gendarme tueur soupçonnait Dany Hermann Azemtsa d'être un rival amoureux.