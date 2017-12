Cameroun: Pluie de cadeaux pour les enfants de Douala 2Ã¨ :: CAMEROON

Cameroun: Pluie de cadeaux pour les enfants de Douala 2è :: CAMEROON Sous l'initiative de Madame le maire Denise Fampou,des enfants démunis de cet circonscription ont reçu leurs cadeaux de Noël ce 23 décembre.

Chose promise,chose due c'est bien ce qui peut résumer le rendez-vous désormais incontournable des enfants démunis de New Bell et ses environs. Pour la dixième édition, Madame le maire Denise Fampou à remis ça.

Durant une cérémonie qui avait pour maraine Clarisse Bidja l'épouse du sous préfet de Douala 2è ,l'esplanade du centre multifonctionnel de New Bell s'est une fois de plus avérée étroite pour accueillir les 700 enfants de tous les âges venus recevoir de leurs ''mères Noël'' de circonstance qu'étaient Madame Fampou et Madame Bidja leurs cadeaux de Noël.

Pour cette année encore les enfants ont été gâtés au vu du volume des cadeaux que ces derniers ont reçu des mains de leur couple de bienfaitrices .

C'est donc dans une discipline digne d'un centre d'instruction militaire que la distribution s'est déroulé sous le regard avisé de Madame le maire qui veillait au grain.

Les enfants démunis de Douala 2è ont donc pu passer d'agréables fêtes dignes des enfants de leur âge grâce à la générosité de la maire.

Madame Clarisse Bidja la maraine de cette dixième edition de l'arbre de Noël de Douala 2è qui assistait pour la première fois a cet événement a tenu avec beaucoup d'enthousiasme à remettre elle même les présent aux tous petits l'un après l'autre.

Ce genre d'initiative qui est transformé en tradition du côté de Douala 2è est à féliciter car elle contribue à l'épanouissement des enfants et ceci permet de diminuer le stress chez les parents pour lesquels cette tâche devenait véritablement compliquée.

Les enfants heureux de recevoir leur cadeaux ont remercié Madame Fampou en lui envoyant des bénédictions afin que ce genre d'initiative soit pérennisé.