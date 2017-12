Cameroun: Les Â« Enfants de Folap en France Â» en pÃ¨re noÃ«l :: CAMEROON

Cameroun: Les « Enfants de Folap en France » en père noël :: CAMEROON La jeune Association humanitaire à but non lucratif s’est à nouveau illustrée sur le terrain de l’action, par un don important remis à l’école publique de Folap. Le Sous-préfet de l’Arrondissement de Njimom, encourageant à juste titre cette action, appelle les autres fils et filles de la contrée à copier le bon exemple

L’école Publique de Folap dans l’Arrondissement de Njimom, département du Noun, est l’une des plus anciennes écoles de cette localité qui a vu passer plusieurs générations. Les élites du village dans sa grande majorité, aujourd’hui des hauts cadres de l’administration pour certaines ou des grands opérateurs économiques de la République pour d’autres, ont reçu leur formation scolaire de base dans cette école. Mais le triste constat reste le manque de considération ou mieux, le manque de reconnaissance notoire de la part de certaines de ces élites qui ne font rien pour garantir la pérennité de cet établissement scolaire qui les a vu grandir et qui leur aurait tout donné. On comprend bien l’intrigue du président de l’Association des parents d’élèves, s’exprimant à la faveur de la cérémonie de remise des dons par l’Association des Enfants de Folap en France à cette école qui a attiré l’attention des vendeurs d’illusion de se mettre en quarantaine, ces élites d’un autre genre qui brillent par leur absence sur le sentier du développement, mais qui n’atterrissent au village dans leurs grosses cylindrées que lorsque les échéances électorales sont annoncées. Il va cependant, de vive voix, remercier El hadj Ousmanou Nji Mfokeu et sa clique pour cette marque d’attention à répétition dont ils font de plus en plus preuve

La cérémonie proprement dite, une grande première du genre dans ce village de l’avis des citoyens de la contrée, s’est déroulée sous la présidence effective et attentive du Sous-préfet de l’Arrondissement de Njimom et la présence remarquable des gardiens de la tradition, chapotés par son Altesse Royale Nji Fewou Abdoulaye, 2e adjoint au sultan, représentant personnel de Sa majesté Ibrahim Mbombo Njoya empêché, en raison de la session parlementaire du vote du Budget de l’Etat du Cameroun pour le compte de l’exercice budgétaire 2018 qui avait cours au parlement. Egalement présents, les religieux. Une grande prière a d’ailleurs été organisée en matinée pour la paix au Cameroun, dans un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes qui menacent la paix dans certaines régions du Cameroun.

Promouvoir l’éducation de la jeunesse !

Dans son allocution, la principale initiatrice de cette cérémonie, Reine MASSABE, résidante en France, dit avoir été motivée depuis son enfance par les œuvres sociales en voyant son papa, Nji Ousmanou sur ce terrain, que ce soit au village où il a suffisamment œuvré pour le bien-être commun de la population, que ce soit en ville où il s’est sans cesse illustré par des actions de rassemblement. « J’ai donc compris que je devrais moi-même me lancer dans les œuvres sociales pour suivre les pas de mon papa et contribuer à l’allègement des souffrances et au développement communautaire », a-t-elle indiqué. Le don en question était constitué de 40 table-bancs, 50 sacs d’écoliers, 15 maillots de sport pour l’école publique, 55 maillots pour l’école maternelle et 02 ballons de football. On note d’ailleurs dans ce package l’intervention des autres élites des Etats-Unis, notamment, les nommés monsieur Moussa et madame Zénabou qui dit-on auraient contribué à hauteur de 20 table-blancs.

Ce geste contribuera à coup sûre à une meilleure formation et à l’amélioration des conditions sociales des élèves de l’Ecole Publique de Folap. Il s’inscrit en droites lignes des actions gouvernementales visant l’encouragement et la promotion de l’éducation de la jeunesse, fer de lance de la nation. « Ces actions et bien d’autres que j’ai moi-même menées en faveur du bien-être de ce village s’inscrivent en droite ligne de la politique du chef de l’Etat, son excellence Paul Biya, en matière de l’éducation de la jeunesse », relève El hadj Ousmanou Nji MFOKEU qui salue en même temps la présence à cette cérémonie de Ousmane Claude Jacquet parti spécialement de la France pour la circonstance. L’orateur, choisi délibérément pour cordonner cette action, ne manquera pas de soulever dans ses propos, l’épineuse question d’insécurité qui prévaut dans notre pays. « Compte tenu de l’environnement socio-sécuritaire dans certaines régions, je m’en voudrais de ne pas nous exhorter à avoir une pensée particulière à l’endroit de nos frères et sœurs soumis aux exactions de la nébuleuses Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun. Et c’est aussi le lieu de rendre un vibrant hommage à nos forces de l’ordre qui font face avec maitrise et professionnalisme à certains va-en-guerre dans les régions du Sud-ouest et du Nord-ouest dans le but de préserver le vivre-ensemble qui est la base du développement économique et social de notre pays », conclut-il

Le Sous-préfet pour sa part, au nom de l’administration, a encensé les initiateurs pour ce geste qui vient apporter un soulagement véritable à la communauté éducative de ce village, non sans inviter les autres élites à faire pareil pour un développement optimal du village Folap