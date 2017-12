CAMEROUN :: FÃªtes de fin dâ€™annÃ©e : Ya-Fe 2017 nâ€™aura pas lieu :: CAMEROON

CAMEROUN :: Fêtes de fin d’année : Ya-Fe 2017 n’aura pas lieu :: CAMEROON La 12 ème édition de cet évènement a été définitivement interdite par le ministre Délégué à la présidence chargé de la défense pour des raisons sécuritaires.

Les fruits n’ont finalement pas porté la promesse des fleurs, pour ce qui est de l’organisation de l’évènement baptisé Yaoundé en Fête, édition 2017. Pourtant, les chapiteaux érigés et l’emménagement du Palais polyvalent des Sports de Yaoundé, site préalablement défini pour abriter la foire foraine, annonçaient à grande pompe, les couleurs d’une 12ème édition à la hauteur des attentes des populations de Yaoundé. Initialement prévu pour la période allant du 12 décembre au 2 janvier, l’évènement organisé par la fondation internationale Inter Progress mandaté par la communauté urbaine a connu un premier report du fait d’une insécurité du site relevée par les autorités publiques.

Les organisateurs qui avaient été sommés par le sous-préfet de Yaoundé 1er de délocaliser l’évènement, se sont trouvés dans l’obligation d’élaborer un nouveau calendrier afin de satisfaire à la demande des exposants et visiteurs, dans l’espace et dans le temps. Alors qu'on en était encore à regarder dans une épaisse fumée, les ombres qui présageraient d’une éventuelle tenue de cette autre édition sur le nouveau site du Boulevard du 20 mai pour la période allant du 24 décembre au 7 Janvier, une fin de non-recevoir du ministre Délégué à la présidence chargé de la défense, viendra définitivement enfoncer le clou, en annulant la tenue cette 12 ème édition pour des raisons sécuritaires.

Ya-Fe 2017 n’aura finalement plus lieu comme l’indique ce communiqué des responsables du projet. « Finalement, après plusieurs scénarios étudiés en urgence avec les différentes autorités concernées, monsieur le ministre délégué à la présidence chargé de la défense n’a pas pour des raisons sécuritaires, donnée une autorisation pour la tenue de Ya-Fe 2017 au Boulevard du 20 mai. Le site de Tsinga proposé étant complètement occupé par un chantier, l’édition de Ya-Fe 2017 est annulée.

La direction de Ya-Fe présente ses excuses pour cette situation de force majeure à tous les exposants, les partenaires et le grand public », peut-on lire dans le communiqué signé par Olivier Essomba, directeur de Ya-Fe. Pourquoi les autorités ont jugé urgent d’empêcher la tenue de Ya-fé au Palais des sports alors que plusieurs autres évènements populaires se tiennent régulièrement à cet endroit ?

Pour Yampen Ousmanou, le sous- préfet de Yaoundé II, « le Palais des sports de Yaoundé n’a pas encore abrité un évènement comme Ya-fe où des gens viennent installer les activités commerciales le long du site, avec surtout la présence des enfants. Il faut savoir que Ya-fé est une foire très populaire. Sa tenue au palais des sports ne peut pas garantir à nos forces de l’ordre de bien faire leur travail.

Même si nous prenons des dispositions à l’intérieur du palais pour assurer la sécurité des visiteurs, tout au long des quartiers voisins qui regorgent parfois des malfaiteurs. Je pense que nos missions régaliennes consistent à assurer la sécurité des populations. Et en matière de sécurité, il faut parfois anticiper.

Les gens comprennent que nous n’avons pas interdit l’organisation de Ya-Fé, nous avons juste décidé de délocaliser cette foire. Sachez également que lorsqu’on organise un évènement sportif au palais des sports de Yaoundé, les gens sont à l’intérieur et non à l’extérieur et la majorité des personnes qui viennent participer à ces évènements sportifs sont parfois des adultes et non des petits enfants comme c’est le cas avec Ya-fé »