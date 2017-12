CAMEROUN :: Don spÃ©cial du Chef de lâ€™Etat : 80 000 ordinateurs dÃ©jÃ  Ã  YaoundÃ© :: CAMEROON

CAMEROUN :: Don spécial du Chef de l’Etat : 80 000 ordinateurs déjà à Yaoundé :: CAMEROON Les premier et second lots sont arrivés vendredi et lundi à l’aéroport de Nsimalen.

80.000 ordinateurs de marque PB HEV (Paul Biya, Higher Education Vision) ont été réceptionnés par le ministre de l’Enseignement supérieur (MINESUP) Jacques Fame Ndongo, chancelier des Ordres académiques. Convoyé par la compagnie aérienne Ethiopian Airlines en provenance de Guanzhou en Chine, le premier lot de 40.000 ordinateurs est arrivé au petit matin du vendredi 22 décembre et le second a été réceptionné hier 25 décembre aux environs de 09 h.

« Il s’agit d’un don présidentiel, et comme vous le savez, le président de la République dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit. Je savais donc que tout se passerait bien, d’autant plus que la fabrication se fait en Chine à Sichuan, avec des fonds chinois débloqués par EximBank China, au bénéfice d’une société chinoise. Il s’agit bien entendu du deuxième lot du premier contingent de 500.000 ordinateurs », a déclaré le MINESUP.

Les premières distributions débutent ce jour à l’Université de Yaoundé I et se poursuivront demain à l’Université de Yaoundé II Soa. Seuls les étudiants biométriquement enrôlés auront droit à ce don spécial du Chef de l’Etat, S.E.M Paul Biya. « Cet enregistrement a eu lieu, et des étudiants sont effectivement enrôlés biométriquement. Seuls ceux-là auront droit à un ordinateur. Les vérifications se feront sur place grâce aux serveurs qui sont disponibles, et les étudiants fantaisistes ne pourront pas avoir droit à un ordinateur », a précisé le ministre.

En ce qui concerne les étudiants des Universités de Buea, Douala, 100.000 ordinateurs leur seront remis après la fabrication du second contingent en cours en Chine à la fin du mois de janvier 2018. Et à ceux des universités de Maroua, Ngaoundéré et Dschang, 100.000 autres ordinateurs seront remis au mois de février et de mars.

Le dernier contingent de 220.000 ordinateurs portables sera distribué au cours des mois d’avril, mai et juin 2018 aux étudiants des instituts privés d’enseignement supérieur et aux étudiants de l’année académique 2017-2018. Par ailleurs, dans le cadre du renforcement de la coopération Cameroun-Chine, neuf centres de développement du numérique universitaire prévus dans le projet Université E-national Higher Education Network seront construits par la partie chinoise, dans chaque Université d’Etat et à l’Université inter-Etats Cameroun-Congo, campus de Sangmelima .