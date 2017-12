FRANCE :: LES OISEAUX DU BONHEUR ONT ACCUEILLI LA FÃŠTE APRES LE MARIAGE DE FLORE ET PASCAL

FRANCE :: LES OISEAUX DU BONHEUR ONT ACCUEILLI LA FÊTE APRES LE MARIAGE DE FLORE ET PASCAL Le restaurant traiteur Les Oiseaux du Bonheur a prêté ses locaux et son animation à la fête qui a suivi l’union de Flore et Pascal ce Samedi 23 Décembre 2017 à la Mairie de Champigny-sur-Marne devant une élue d’origine camerounaise, ensuite tout ce monde s’est donné rendez-vous au 1 rue de l’Yser à Epinay-sur-Seine, où les attendait déjà le DJ Franklin Malobe alias le Prophète, avec les mets concoctés par la maison, la fête a battu son plein tout l’après-midi, jusqu’en début de soirée, vivez ce mariage en images sur ce lien : https://www.facebook.com/pg/Les-Oiseaux-du-Bonheur-1189056307785328/photos/?tab=album&album_id=1826867980670821