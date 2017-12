Cameroun: Du nouveau dans les cours du MedÃ¹mba Ã  Douala : LEWAT HOTEL, 26 DECEMBRE 2017- 06 JANVIER 2018 :: CAMEROON

Cameroun: Du nouveau dans les cours du Medùmba à Douala : LEWAT HOTEL, 26 DECEMBRE 2017- 06 JANVIER 2018 :: CAMEROON Les amoureux de nos langues et cultures vont désormais être servis pendant les congés de Noel et de Nouvel an. Ils ne devront plus attendre uniquement les grandes vacances pour les cours de langue Medùmba. Et pour la grande première, ce sera au cœur de la noble ville de Douala, dans un cadre digne, pour des enfants élégants.

Oui, du 26 décembre 2017 au 06 janvier 2018, se tiendront à l’Hôtel Lewat, de 08h à 13h, des cours de langue Medùmba, destinés aux enfants et élèves. L’Hôtel Lewat est situé sur le boulevard de la République, au milieu du tronçon Ecole Publique de Deido – Salle des Fêtes d’Akwa. Pendant cette période de fêtes, célébrons aussi nos langues et cultures, seuls héritages identitaires et infalsifiables, témoins de notre histoire et gage de notre avenir.

Frères de la diaspora en vacances au Cameroun, Elites, Parents et amoureux du Medùmba, faites inscrire vos enfants dès maintenant, car le nombre de places est limité. En deux semaines, ils vont acquérir un désir inaliénable de s’approprier les merveilles de la langue et culture Medùmba, et vous pourrez être fier du nouveau rapport qu’ils auront avec leur langue. Les contacts utiles sont, le 674499442 et le 677551895.

Nkʉ̀n nswə nǔm ŋwà’nì’ Mə̀dʉ̂mbὰ:

Ndα̂ghʉ̌n LEWAT, 26 Ntòngǒdməsaŋə 2017 - 06 Mbwôgngà 2018

Bα̌ kɔ̌ ncob bô ntsi’ bə a’ ju’ mə̀bwɔ ngə̀lâŋ fitə̀ Bʉ̂ Mɛ̂n yog bô Ngù’Nswə. Bo kə bɛ̀n nə beb α̂ ndǎ’ ngə̀lâŋ fitə̀ ndʉb nǔm Nα̌nzwǐd Mə̀dʉ̂mbὰ. Mbwə̀ yòŋ à’ bə α̂ nsə̀ kα njənə, nǔmmbə à à’ bə α̂ tɛ̀d kûm tʉsɔ̌ Douala, ntʉ̂m ta’ ndα̂ nkù’nì, zə̂ ŋwatə̂ bɔnkə’.

ŋ̂, bo à’ tswìtə̌ ncob Mə̀dʉ̂mbὰ bɔnkə’ boα ghǎŋwà’nì ndα̂ghʉ̌n Lewat, nə̀tô’ lê’ 26 Ntòngǒdməsaŋə 2017 nkûm lê’ 06 Mbwôgngà 2018, nətô’ nyàm 08 Nkə̂bnjʉ nkûm ta’ nyàm Mfə̌dnjʉ. Ndα̂ghʉ̌n Lewat bə α̂ nùm nsὰ mα̂nzə̀ a cwɛ̌d ndô Deido nkûm Akwa lα. Mbὰ à bə α̂ ngə̀lǎŋ jʉα lα, bə bʉ’tə ncob bô ntsi’ bə̀, ntsì cu ntʉ̌n nə̀ lò’ ndɛ̂n bə̀ yi, nkwêntâ zə̂bə̀ cɔ̀ mbɛ̀n mbə co’tu zə̀bə̀ sə’mbə.

Fɛdfɛd bα̌ fə njàmnjʉ nǔm nə̀ sə̌ fitə la’, bα nduku, bα tα boα mα, njǒŋ bα̌ kɔ̌ Mə̀dʉ̂mbὰ, bìn yoŋ nkî ndɛ̂n bôn tsin ndɔ̌nni nǔm nə̀ bə kə̀ bwoŋ dʉ’. Bò à’ lǒ’ ngὰb bαhα kə̀ bɛ̀n nkɔ̂ nə̀ kǎg Mə̀dʉ̂mbα̌ nsi, nu tsə bwɔ̂ zin kua’ mə̀bwɔ. Cʉ̌ bə̀n a bwɔ̌ nə̀ tsiaŋ nî: 674499442 bô 677551895.