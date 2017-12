Cameroun, GÃ©nÃ©rositÃ©: Le couple NguihÃ© KantÃ© illumine la fÃªte de noÃ«l Ã  Bafoussam :: CAMEROON

Cameroun, Générosité: Le couple Nguihé Kanté illumine la fête de noël à Bafoussam :: CAMEROON Les dons offerts aux enfants du département de la Mifi ont donné un relief chaleureux à l’édition 2017 de la fête de la nativité dans ce département.

Sylvania. K, 04 ans, est élève à l’école maternelle catholique de Kouogouo à Bafoussam. Le 25 décembre 2017, il va fêter avec un large sourire aux lèvres. Pour la journée de la fête de la nativité, ele sera heureuse en tenant une voiture en jouet, merveilleux cadeau de noël offert le 18 décembre 2017 par Léa Nguihé Kanté, épouse de Pascal Nguihé Kanté, secrétaire général adjoint des services du Premier ministre et élite du département de la Mifi.

La caravane conduite a premièrement posée ses valises à Demsiem dans la commune de Bafoussam Ier. Là, les enfants de l’école publique maternelle de la localité ont donné de la cadence face aux parquets de jouets convoyés à leur portée. Après quelques moments de civilité, Léa Kanté a démontré qu’elle a le cœur sur les mains. Et qu’elle tient à jouer son rôle a fond afin que cette phrase est de sens :« S.E.M. Paul et maman Chantal Biya, à travers papa ministre Pascal Nguihe Kante, vous offrent ce cadeau. Joyeux Noël et bonne année 2016 ». Une phrase à laquelle se sont habituées depuis le 18 décembre 2017, comme lors des éditions précédentes, plus de 1000 enfants repartis dans 24 écoles maternelles du département de la Mifi ont été gratifiés. D’où cette pluie de jouets soigneusement emballés remis aux pupilles de Bandeng. A Baleng, la caravane été saluée positivement ce geste qui s’inscrit déjà dans les traditions. Ici, il faut saluer l’engouement observé chez les bambins de l’école maternelle catholique de Koptchou. Refrain identique au niveau des écoles maternelles du village Bamougoum.

Cet élan de générosité, le membre du gouvernement l’inscrit à l’actif de Paul Biya, président de la République du Cameroun. Par des chants, des prières, et des mots de remerciement, les bénéficiaires ont célébré la magnanimité du couple Kanté.

Modestie

Issus de 24 écoles maternelles des trois communes d’arrondissements du département de la Mifi, les bénéficiaires, leurs parents et les membres de la communauté éducative ont salué ce déploiement du couple Nguihé Kanté. Modestes, le secrétaire général adjoint des services du Premier ministre et son épouse, indiquent juste que ce geste de générosité et de cœur traduit simplement la volonté prononcée du couple présidentiel à encourager la jeunesse camerounaise.