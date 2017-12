Cameroun : Le chef et les Bororos en parfaite symbiose Ã  Bantoum :: CAMEROON

Cameroun : Le chef et les Bororos en parfaite symbiose à Bantoum :: CAMEROON On nait guide, on nait leader, on nait roi ! En désignant son représentant, chef de la communauté Bororo, S.M Sabet Marius Jocelyn entend bannir les considérations de minorités et régler définitivement les conflits agropastoraux qui y sévissent.

« Afin de rapprocher l’administration des administrés, j’ai décidé de choisir Aladji Abdou Djaro, avec la collaboration de ses pairs comme mon représentant dans la Communauté Bororo de Bantoum, pour servir de courroie de transmission entre les Bororos et moi et inversement », c’est ce qui est ressorti du discours d’installation du jeune guide Bantoum.

C’était au cours d’une cérémonie qui a mobilisé plus de 700 âmes, des forces de maintien de l’ordre, des sectoriels de l’Etat des domaines de production agropastorale et des mines, surtout du Sous-préfet de l’Arrondissement de Bangangté qui a à son tour, donné l’onction administrative. En instruisant l’heureux du jour de tout faire pour maintenir le cap de la paix, juguler des dissensions nées des conflits agropastoraux. Dans ses prérogatives d’auxiliaires d’administration, il devra rendre fidèlement compte des faits dignes d’intérêt à qui de droit.

Dans la vision du roi des Bantoum, Aladji Abdou devra coordonner les activités des Bororos dans leur écosystème. Etablir une liaison permanente et perpétuelle entre le royaume et le quartier Mafeuntone où sont construits les différents campements, ceci dans l’optique d’intervenir promptement en cas de souci.

Le carnaval

Pour mieux préparer la cérémonie dont l’apothéose a été célébrée le 15 décembre, Aladji Abdou et ses populations n’ont pas fait dans la dentelle, des petits plats ont été rangés dans des grands. « Nous avons tué en tout 8 bœufs et un mouton. Les femmes ont concocté le bon couscous. C’est depuis hier que nous dansons, pour annoncer les couleurs de ce que nous

avons prévu à notre chef, notre bien aimé, SM Sabet Marius Jocelyn », Ali s’exprimait ainsi en Fofouldé et Ibrahim s’est fait l’agréable devoir de nous faire la traduction en français. Evidement, même le Sous-préfet était impressionné de la qualité de l’accueil. La place des fêtes du deuxième campement, qui a servi de cadre, était pour la circonstance transformée en un marché où l’on pouvait tout trouver. Avant de quitter le quartier Mafeuntone de Bantoum, les invités ont eu chacun une idée de ce que peut être une foire de la viande. La viande rôtie se partageait par des jeunes hommes, qui se sont rassurés si chacun a mangé à sa guise.

Avec cette installation officielle, c’est une autre riche page de l’histoire des Bantoum en général et des Bororos en particulier qui s’ouvre de plus belle. En espérant que ce peuple se sentira à jamais chez lui. Nul doute qu’ils se sentent déjà comme des poissons dans l’eau à Bantoum.

Réaction à chaud

« La nature a tout donné à Bantoum »

Issiaka Souleymanou, président des jeunes Bororos

La reconnaissance du chef des Bantoum pour tout ce qu’Aladji Abdou fait pour nous, est d’une grande réjouissance. Il est comme le père de la grande famille Bororo, avec des qualités de grand rassembleur.

C’était l’occasion pour nous de montrer comment nous sommes hospitaliers. Surtout comment nous vivons en bonne collaboration avec des agriculteurs, malgré le conflit entre éleveur et agriculteur subvienne de temps à autre. Mais nous croyons sans viande aucune sauce n’aura de bonne saveur.

De la même manière qu’une alimentation équilibrée ne peut être possible qu’avec la viande. C’est dire que les éleveurs et les agriculteurs doivent forcément vivre en harmonie pour que la vie ait tout son sens. C’était l’occasion de montrer que nous sommes dans une zone à fort potentiel économique. La nature a tout donné à Bantoum.

Heureusement que le roi des Bantoum en est jaloux et le distribue équitablement. Nous attendons encore de grandes choses d’Eric Niat que je ne vais pas dévoiler ici. Longue vie, pleine de bonheur au roi des Bantoum.